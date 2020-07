Groupe E : Atlanta... et les autres

En prévision du tournoi «La MLS est de retour», qui s’amorcera ce mercredi à TVA Sports, notre descripteur des matchs de la MLS, Frédéric Lord, et notre analyste Vincent Destouches ont produit quotidiennement une vidéo présentant les différents groupes de la compétition.

Aujourd’hui, le groupe E a été décortiqué. Voyez leur analyse dans la vidéo ci-dessus. •

Selon nos experts en la matière, il y aura peu de suspense dans ce groupe qui comprend Atlanta United, le FC Cincinnati, les Red Bulls de New York et le Crew de Columbus. À leur avis, Atlanta United se démarque clairement du lot, et ce, malgré l’absence de l’attaquant étoile Josef Martinez.

«Même sans Martinez, Atlanta reste le meilleur effectif de ce groupe. L’équipe compte quand même sur Ezequiel Barco et Gonzalo «Pity» Martinez. Elle devrait bien s’en tirer», a soutenu Vincent Destouches.

«Je ne m’inquiète pas pour eux. Ils sont les grands favoris de ce groupe.»

«Le Crew et les Red Bulls sont aussi de bonnes équipes. La seule surprise serait que le FC Cincinnati passe devant l’un de ces trois clubs», a ajouté notre analyste.

Le premier affrontement de ce groupe, qui opposera les Red Bulls à Atlanta United, sera présenté samedi sur nos ondes à compter de 20h.