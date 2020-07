DeSean Jackson se défend d’être antisémite

Le receveur de passes des Eagles de Philadelphie DeSean Jackson s’est placé dans une situation embarrassante en diffusant des propos antisémites sur son compte Instagram récemment.

Le joueur de la NFL a présenté des propos qu’il a faussement attribués à Adolf Hitler, en plus d’évoquer Louis Farrakhan, le leader de la Nation de l’Islam. Ce groupe est jugé haineux par le Southern Poverty Law Center.

«Parce que les Juifs blancs savent que les Noirs sont les vrais enfants d’Israël et pour garder le secret de l’Amérique, ils feront chanter celle-ci. Ils vont extorquer l’Amérique, mais leur plan de domination mondiale ne fonctionnera pas si les Noirs savent qui ils étaient», a écrit Jackson.

«Les citoyens blancs de l’Amérique seront terrifiés de savoir que pendant tout ce temps, ils ont maltraité, discriminé et lynché les enfants d’Israël», a-t-il enchaîné.

Par la suite, l’athlète concerné a émis ses excuses.

«Quiconque croyant que je ressens de la haine vis-à-vis la communauté juive a lu mon message de la mauvaise façon. Je n’ai aucune haine dans mon cœur à l’égard de personne.»

Les Eagles réagissent

En fin d’avant-midi, mardi, les Eagles ont commenté le dossier, expliquant avoir discuté avec le principal intéressé. Des décisions pourraient être prises ultérieurement.

«Peu importe ses intentions, les messages qu’il a partagés étaient offensants, blessants et absolument inacceptables. Il n’y a pas de place pour cela dans notre société et ce n’est pas encouragé d’aucune façon par notre organisation», a écrit l’équipe.

«Nous sommes déçus et nous avons réitéré à DeSean l’importance de non seulement s’excuser, mais d’utiliser sa plateforme pour agir afin de promouvoir l’unité, l’égalité et le respect. Nous prenons cela très au sérieux. On continue d’évaluer les circonstances et nous prendrons les décisions appropriées.»