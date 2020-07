Coupe du monde: Montréal toujours dans la course

Alors qu’il est assuré que la Coupe du monde de soccer de 2026 se déroulera en Amérique du Nord, Montréal est toujours candidate pour accueillir des matchs, tout comme 22 autres villes.

Ce tournoi de la Coupe du monde sera le premier à comporter 48 équipes et 80 matchs. La Fédération internationale de football association (FIFA) a indiqué mardi qu’elle avait pris connaissance des multiples candidatures en provenance du Canada, des États-Unis et du Mexique.

Les villes de Montréal, d’Edmonton et de Toronto ont assisté au séminaire d’information canadien tenu par la FIFA. Ces rencontres ont permis de discuter de l’organisation du tournoi, mais aussi de santé et de sécurité en contexte de pandémie de COVID-19.

Des visites seront effectuées dans les trois pays lorsque les conditions le permettront, a indiqué la FIFA par voie de communiqué. L’identité des villes hôtes, dont on ne connait pas encore le nombre, sera annoncée en 2021.

Les États-Unis pourraient être représentés par Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphie, San Francisco, Seattle ou encore Washington.

Du côté mexicain, Guadalajara, Mexico et Monterrey sont pour l’instant candidates.

«Lors de nos échanges avec les trois associations organisatrices et les villes hôtes candidates, nous avons senti un engagement et un enthousiasme profonds qui témoignent de la volonté d’offrir au monde entier une expérience unique, à l’intérieur comme à l’extérieur des stades», a déclaré Colin Smith, le directeur de la division Compétitions et Événements de la FIFA.