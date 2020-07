Caroline Ouellette entraînera l’équipe féminine des Stingers de Concordia

L’ancienne championne du monde olympique Caroline Ouellette a été nommée entraîneuse-cheffe par intérim de l’équipe féminine de hockey des Stingers de l’Université de Concordia, mardi.

La Québécoise remplacera pendant un an Julie Chu, qui a donné naissance à une petite fille au mois de mai.

«Notre programme est l’un des meilleurs du pays et je sais que Caroline saura garder nos standards très haut et aidera notre équipe à aller de l’avant», a mentionné par voie de communiqué D’Arcy Ryan, le directeur du Service des loisirs et des sports de Concordia.

Ouellette est entraîneuse-adjointe chez les Stingers depuis 2016. Elle a auparavant occupé le même poste chez les Canadiennes de Montréal lors de la saison 2018-2019.

«J’adore travailler avec cette équipe et je le fais depuis maintenant plusieurs années, a-t-elle dit. J’ai aimé toutes les minutes que j’ai passé ici. C’est une très belle famille et le personnel tient vraiment à l’équipe. C’est un plaisir pour moi de me dévouer à temps plein à ce rôle d’entraîneuse.»

L’ancienne joueuse de 41 ans a tout un curriculum vitae sur la patinoire. Elle a notamment fait partie d’Équipe Canada pendant 20 ans, ramenant quatre médailles d’or olympiques ainsi que six titres aux Championnats du monde de l’IIHF.

Ouellette a également connu sa part de succès en club avec les Canadiennes, mettant la main sur quatre coupes Clarkson. Elle a pris sa retraite du hockey professionnel en 2018.

Les Stingers de Concordia n’ont pas encore reçu de plan pour la saison 2020-2021, qui risque d’être affectée par la pandémie de COVID-19. Les joueuses continuent tout de même de s’entraîner en attente d’une décision.