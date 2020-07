Une recrue attendue de pied ferme à Philadelphie

Le joueur de première année des Jets de New York Denzel Mims n’a pas mâché ses mots pour parler de la ville de Philadelphie durant la dernière fin de semaine.

En pleine séance de jeu vidéo en direct, le receveur de passes a été questionné sur son entretien pré-repêchage avec les Eagles. Mims a décrit Philadelphie comme une ville «sale» et «dégoûtante».

Ce n’est pas la première fois que le natif du Texas affirme publiquement son mépris envers la municipalité de la Pennsylvanie.

«J’étais vraiment apeuré. Je n’étais pas familier avec la ville et plusieurs choses se déroulaient, avait raconté le choix de deuxième tour (59e au total) des Jets en 2020, lors de son passage à la baladodiffusion "Inside the Birds", en avril. J’ai vu plusieurs personnes qui me faisaient peur. On peut dire que j’ai eu une mauvaise expérience la première fois que j’y suis allé.»

En 2020, les Jets doivent affronter les Eagles à Philadelphie à une seule reprise, et ce, lors des matchs préparatoires. La tenue de ceux-ci est toutefois incertaine en raison de la pandémie de COVID-19. Une situation qui permettrait à Mims de ne pas remettre les pieds dans cette ville qu’il n’aime vraiment pas.