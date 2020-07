MLS: le FC Dallas se retire

Le FC Dallas ne participerait finalement pas au tournoi «La MLS est de retour» en raison de la COVID-19 ayant frappé durement ses rangs au cours des derniers jours.

C'est ce qu'a rapporté ESPN et The Athletic, lundi.

La formation texane a rapporté six cas positifs parmi son groupe de joueurs, mercredi. The Athletic avait ensuite indiqué que trois athlètes et un instructeur étaient également aux prises avec le coronavirus.

Samedi, la Major League Soccer a repoussé le duel initialement prévu ce vendredi entre le FC Dallas et les Whitecaps de Vancouver. La date de ce match n’a pas été spécifiée à ce jour.

Le tournoi doit s’entamer mercredi à Orlando.

La chaîne TVA Sports diffusera les matchs de l’Impact de Montréal en phase de groupes.