LNH: ce qui ressort du protocole de 47 pages

Maintenant qu’un protocole de 47 pages relatif à la reprise des activités a été préparé par la Ligue nationale de hockey (LNH), il reste à voir quand les joueurs amorceront le camp d’entraînement de leur équipe respective.

Initialement, le circuit Bettman prévoyait entamer la troisième phase de son plan aux alentours de vendredi, celle-ci consistant à la tenue des camps organisés par les 24 clubs toujours en lice pour remporter la coupe Stanley en 2019-2020. Or, selon le site The Athletic, étant donné que des votes devront être effectués ces jours-ci et que des hockeyeurs pourront décider de renoncer à leur participation, cette phase risque de commencer le 13 juillet ou peu après.

Toutefois, la suite dépendra de la COVID-19. Plus de 2000 tests quotidiens pourraient être effectués non seulement sur les joueurs et les entraîneurs, mais également sur ceux qui vont les côtoyer. Il peut s’agir d’employés de l’hôtel ou de préposés travaillant à l’intérieur des arénas. Pour ce qui est des familles des hockeyeurs, elles pourront retrouver sur place ceux qui participeront aux finales d’association et à la finale de la coupe Stanley; cependant, elles seront placées dans une zone restreinte.

Tel que rapporté par le réseau Sportsnet, tout ce plan pourrait tomber à l’eau si le coronavirus gagne du terrain dans les jours à venir. La ligue et l’Association des joueurs ont prévu un plan de match advenant que la situation devenait risquée pour tous. Le commissaire Gary Bettman aurait donc le pouvoir, après discussion avec le syndicat et consultation avec notamment des experts en maladies infectieuses, de repousser ou d’annuler le retour à la compétition.

Long processus

Un joueur déclaré positif devra se soumettre à une série de contraintes qui le garderont à l’écart du jeu pour plusieurs jours. S’il est en condition stable mais absent de sa chambre d’hôtel, il sera placé dans un endroit désigné par la LNH et demeurera loin d’autrui. Quiconque ayant un résultat positif et étant asymptomatique subira un nouveau test pour confirmation du diagnostic. Il sera en isolement tant qu’une autorisation médicale n’aura pas été obtenue.

Par ailleurs, si la confirmation du test révèle un résultat négatif, la personne concernée demeurera isolée avant de se soumettre à un nouvel examen 24 heures plus tard. Si ce test est négatif, elle pourra reprendre ses activités normales dans la phase 4.

Les joueurs déclarés positifs ne pourront évidemment pas participer aux activités d’équipe. Toute interaction, y compris avec les médecins, se fera à distance. Ceux n’éprouvant pas de symptômes resteront isolés jusqu’au moment où ils auront subi deux tests négatifs consécutifs. Ces examens seront distancés de 24 heures ou suivront de 10 jours le premier test positif.

Également, les patineurs sortant de l’isolement ne pourront s’entraîner pour une durée de 14 jours à partir du jour du premier test positif. Cependant, ils auront la possibilité de recevoir une autorisation d’un cardiologue et d’un spécialiste des maladies infectieuses pour un retour à l’entraînement prématuré.

Par ailleurs, une investigation plus poussée quant aux gens ayant été en contact avec un individu infecté sera amorcée dès qu’un test est positif. Ceux ayant côtoyé une personne positive au coronavirus pendant 15 minutes ou plus à une distance de 6 pieds ou moins dans les 48 heures précédant l’examen seront ainsi susceptibles d’être convoqués pour un test.