Le Crosby finlandais?

Pressenti par plusieurs comme le premier joueur qui sera sélectionné au repêchage de la Ligue nationale (LNH) de 2021, le Finlandais Aatu Raty ne veut pas trop y penser.

On peut comprendre que le jeune homme de 17 ans ne veut pas se mettre cette pression, lui qui pourrait devenir le premier athlète de son pays à recevoir cet honneur.

«D’être le premier Finlandais choisi au premier rang serait un énorme honneur, mais je n’y pense pas trop, a-t-il indiqué au réseau TSN. Je travaille simplement sur mon jeu. Si je joue bien dans la Liiga et avec l’équipe nationale, cela pourrait être une possibilité.»

En 2020-2021, Raty devrait évoluer à temps plein avec des hommes dans la meilleure ligue de son pays (Liiga), lui qui porte les couleurs du Karpat d’Oulu. Cette saison, il a joué 12 parties avec cette équipe, amassant deux buts et deux aides pour quatre points. Avec le club junior du Karpat, il a obtenu 21 points en 30 rencontres.

«Je ne ressens pas de pression, donc j’imagine que je n’ai pas à composer avec ça, a ajouté le joueur de centre. Je ne veux pas penser trop aux repêchages simulés et aux choses comme ça. Je dois simplement me concentrer sur mon jeu. Si je joue bien, les gens vont penser que je suis bon et ils me repêcheront tôt.»

Entièrement dédié au hockey

Raty a révélé que son joueur préféré est un certain Sidney Crosby, car il «n’a pas de lacune dans son jeu».

Le jeune homme semble d’ailleurs partager plusieurs traits de personnalité avec le capitaine des Penguins de Pittsburgh.

«Je travaille fort et je suis silencieux, a dit Raty pour se décrire. Je ne fais pas grand-chose. Je n’ai pas beaucoup d’amis. Je ne fais que jouer au hockey et m’entraîner. C’est tout.»

Voilà des paroles qui séduiront plusieurs recruteurs de la LNH.