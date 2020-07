COVID-19: la NFL dévoile ses protocoles

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a fait parvenir un document de 40 pages à chaque équipe de son circuit où l’on retrouve les protocoles concernant la COVID-19.

Le texte, qui a été préparé en partenariat avec l’Association des joueurs, n’a pas été rendu public. Le quotidien USA Today a cependant discuté avec un individu proche du dossier qui a permis de connaître les grandes lignes.

La personne a indiqué qu’un individu ayant une température de 37,7 degrés Celsius ou plus ne pourra être présent dans les installations d’une équipe et devra prévenir sa formation afin de subir un test de dépistage.

Si une personne ressent des symptômes dans les installations, elle devra être isolée rapidement dans une pièce séparée et ensuite placée en quarantaine dans son domicile. Une enquête sur les contacts qu’une personne infectée a eus avec d’autres gens devra ensuite être réalisée.

Les gens qui ont eu des contacts avec une personne déclarée positive devront être testés quotidiennement pendant huit jours consécutifs et si les résultats sont négatifs, ils pourront se retrouver dans les installations de son club.

Une personne qui est déclarée positive ne sera pas autorisée à revenir sur les lieux pendant 10 jours et elle ne devra avoir aucun symptôme depuis 72 heures pour y être de nouveau admise.

De plus, le document comprend des mesures éducatives, d’hygiène pour les salles d’entraînement et de musculation, ainsi que des règles relatives aux réunions et des exigences de sécurité pendant les voyages.

Il y est notamment indiqué que les joueurs et les entraîneurs doivent porter des masques lorsqu’ils sont à l’intérieur.

La NFL et l’Association des joueurs doivent finaliser les détails concernent le dépistage, les tests durant les journées de match et les moyens à prendre quand une épidémie survient dans une équipe.

Les camps d’entraînement doivent s’amorcer le 28 juillet et les deux premières journées seraient réservées pour des tests médicaux.