«C’est ce qu’il y a de plus dur» - Myers

C’est avec le cœur gros que le défenseur des Canucks Tyler Myers a décidé de prendre le chemin de Vancouver, la semaine dernière.

Évidemment, le hockeyeur est heureux d’obtenir une chance de remporter la coupe Stanley, mais il a trouvé ça très dur de devoir dire au revoir à sa famille. Celle-ci est restée à son domicile de Kelowna, dans la vallée de l’Okanagan.

«Il y a une meilleure configuration pour notre fils à Kelowna, a indiqué Myers lors d’un entretien avec le site sportif The Athletic la semaine dernière. Il leur serait plus facile de venir me voir s’ils en ont besoin. En ce moment, le plan est qu’ils restent dans l’Okanagan pendant tout le temps [où je joue au hockey].»

«C’est ce qu’il y a de plus difficile, a ajouté l’arrière de 30 ans. C’est une situation assez unique dans laquelle nous sommes tous. Nous entendons des commentaires à travers la ligue, beaucoup de questions sur la situation avec les familles et tout. Laisser ma famille derrière pour retourner à Vancouver a certainement été la partie la plus difficile.»

Répartition par pays

Depuis, Myers a repris l’entraînement avec ses coéquipiers et en petits groupes comme la Ligue nationale le permet présentement. L’athlète a d’ailleurs révélé comment les Canucks divisaient leurs hockeyeurs pour cette étape du plan de retour au jeu.

«Chaque groupe est réparti en fonction de l’origine de son retour, que ce soit en provenance de l’Europe, des États-Unis, du Canada localement ou du Canada commercialement», a expliqué Myers.

Comme le natif du Texas n’a pas quitté le Canada et qu’il n’a pas pris l’avion pour rejoindre sa formation, il n’a pas à se soumettre à une quarantaine dans un hôtel comme plusieurs coéquipiers.

«Je me sens vraiment chanceux d’être près de chez moi et de faire partie du groupe local, car je peux continuer de vivre normalement», a-t-il souligné.