L’Impact garde l'oeil sur l'objectif

Après s’être entraîné tard la veille, l’Impact de Montréal a de nouveau foulé le terrain pour des exercices, dimanche matin, à Orlando.

Le club de la Belle Province a vécu une petite frousse ce week-end, alors que leur entraînement de vendredi a été interrompu par peur qu’un de leur membre soit atteint de la COVID-19. L’exercice de samedi a aussi été retardé pour la même raison, mais finalement il y a eu plus de peur que de mal.

«C’est particulier, mais ça va et on fait avec, a exprimé le défenseur Rudy Camacho dans une vidéo fournie par la Major League Soccer (MLS). On se concentre sur les entraînements. Aujourd’hui [dimanche], on s’est entraînés à 8h du matin. On n’en a pas l’habitude, mais c’est comme ça et il fait beau. Il faut faire abstraction de tout ça et on doit se concentrer sur le terrain.»

«La situation dans laquelle nous nous trouvons présentement, c’est vraiment unique et différent, a quant à lui dit le milieu de terrain Shamit Shome. Cependant, nous sommes heureux d’être ici en équipe et d’obtenir une chance de jouer de nouveau prochainement.»

L’Impact est dans la ville floridienne pour prendre part à l’événement «MLS is back», où toutes les équipes du circuit Garner disputeront un tournoi à la ronde.

Le onze montréalais se retrouve dans le groupe C de la compétition avec le Toronto FC, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le D.C. United.

En attendant de pouvoir se mesurer à leurs adversaires, les athlètes du Bleu-Blanc-Noir tentent de regagner la forme.

«Nous essayons de retrouver le même niveau d’énergie que nous avions lors de la présaison, a indiqué Shome. Nous retrouvons nos jambes et essayons de jouer avec agressivité, ainsi qu’avec intensité. C’est difficile avec la chaleur de la Floride, mais tranquillement, nous y arriverons.»

Le tournoi de la MLS doit s’amorcer mercredi prochain.