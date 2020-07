La LNH s’approche du but

La Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs auraient trouvé un terrain d’entente concernant le protocole des phases 3 et 4 de la reprise des activités, et continueraient de plancher sur les paramètres de leur prochaine convention collective.

C’est ce qu’a rapporté le réseau TSN, dimanche soir.

Ainsi, les deux parties poursuivent les progrès en prévision d’une issue permettant la tenue de matchs cet été.

Le contrat de travail et les grandes lignes du protocole de retour au jeu devront être approuvés par le comité exécutif du syndicat.

Le vote des membres aura lieu une fois que l’entente aura été conclue entre la ligue et l’Association. Les gouverneurs du circuit Bettman auront également à se prononcer sur le tout.

Selon ce qu'avait quelques jours plus tôt la même source, les hockeyeurs pourront décider individuellement s’ils participent aux rencontres d’après-saison ou s’ils demeurent à la maison.

De plus, la LNH offrirait des bonis totalisant 32 millions $, soit le double de la somme initialement prévue, aux joueurs prenant part aux parties qui pourraient s’amorcer le 1er août.