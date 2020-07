Déception pour Lance Stroll, mais pas pour les amateurs

Le premier Grand Prix de Lance Stroll en 2020 ne s’est pas déroulé comme prévu, dimanche, en Autriche.

Le pilote de l’écurie Racing Point a été contraint d’abandonner au 22e tour de l’événement, et ce, en raison d’un problème avec son moteur.

Son équipe a essayé de régler de problème à distance, mais n’a finalement pas été en mesure de le faire. Elle a donc demandé au Québécois de revenir aux puits. Stroll était parti de la neuvième position sur la grille de départ.

Son coéquipier Sergio Perez a été le quatrième pilote à franchir la ligne d’arrivée. Il a cependant perdu deux rangs, car il a reçu une pénalité de cinq secondes.

La victoire est allée au Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui s'est imposé au terme d’une fin de course spectaculaire marquée par plusieurs dépassements.

VALTTERI BOTTAS WINS IN AUSTRIA!



LECLERC P2!



NORRIS P3!



WHAT 😱 A 😱 RACE 😱#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/xlJDxhE2D4 — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Bottas a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Britannique Lando Norris (McLaren), qui monte sur le podium pour la première fois de sa carrière.

Le champion du monde en titre, Lewis Hamilton (Mercedes-Benz), a complété l’événement en quatrième position. Il avait pourtant franchi l’arrivée en deuxième place, mais il a également reçu une pénalité de cinq secondes pour ne pas avoir ralenti, comme exigé, sous drapeau jaune en qualifications, samedi.

De son côté, le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a terminé les 71 tours du circuit de Spielberg et a pris le 11e rang. Il a été le dernier pilote à compléter la compétition, puisque tous les autres ont été forcés d’abandonner. Il s’agissait d’une première course en F1 pour le représentant de l’unifolié, lui qui est la seule recrue du prestigieux circuit en 2020.

Geste symbolique des pilotes

Avant que le coup d’envoi de la course, Stroll et 13 autres pilotes ont posé un genou à terre lors d’un rassemblement sur la grille de départ. Ce geste symbolique s’inscrit dans le mouvement «We race as one» (Nous courons ensemble et unis) de la F1.

Tous les pilotes prenant part à cette protestation portaient d’ailleurs un chandail avec l’inscription «End racism» (Mettons fin au racisme).