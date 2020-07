Luguentz Dort : «C’est sûr que c’est préoccupant»

Lorsqu’il «dribblait» au parc Saint-Laurent à Montréal, Luguentz Dort était loin de se douter qu’il avait un avenir dans la NBA.

En lui consentant une prolongation de contrat de quatre ans, le Thunder d’Oklahoma City lui a confirmé qu’il passait du statut d’espoir à celui de membre en règle de l’équipe.

Le 24 juin, le Thunder annonçait officiellement l’entente pouvant rapporter la somme de 5,4 millions $ à Dort. Depuis, les jours passent, mais celui qui s’est vite vu assigner le mandat de suivre à la trace le meilleur joueur adverse flotte toujours sur un nuage.

«Pour moi, c’est vraiment un soulagement. Je pense à tout le travail accompli pour arriver à ce point-là. Ça s’est vraiment passé comme je l’espérais.

«L’organisation m’a donné toutes les opportunités possibles et je suis vraiment content d’en arriver là», s’est extasié Dort, lors d’un entretien téléphonique avec «Le Journal», depuis l’Oklahoma.

Il ne faudrait toutefois pas croire que cette alléchante prolongation de contrat s’avère une finalité pour celui qui a disputé 29 matchs avec le grand club après un passage remarqué dans la G-League pour faire ses classes.

«Je ne veux pas être trop à l’aise. Ma mentalité, ç’a toujours été de me prouver. Pour moi ce n’est que le commencement. C’est la case 0 et il faut que je continue à démontrer ce que je vaux. Ce que j’ai toujours appris, c’est de foncer et de ne jamais être satisfait.»

Des doutes chassés

Pourtant, le début de l’aventure en NBA avait laissé un goût amer à Dort, lorsqu’il avait poireauté dans les estrades du Barclays Center de Brooklyn, dans l’espoir vain d’entendre son nom au repêchage, il y a un an.

Il avait pourtant connu une brillante carrière universitaire à Arizona State.

Le Thunder avait ensuite offert au joyau de Montréal-Nord un contrat à deux volets. Dort a brillé avec le club-école, en G-League, avec une moyenne de 19,5 points par match.

Il a fait ses débuts avec le Thunder le 6 décembre dernier et il a connu son moment fort le 23 janvier lorsqu’il a inscrit 23 points face aux Kings de Sacramento.

«J’ai douté un peu au début. Je ne m’attendais tellement pas à être ignoré au repêchage et, sur le coup, quand c’est arrivé, je me suis demandé si j’étais vraiment prêt [pour la NBA] ou si j’aurais dû rester une autre année à l’université.»

«Je me suis dit : maintenant, tu es dans cette situation et tu ne peux aller nulle part. Il fallait commencer à montrer que j’avais ma place. Depuis, j’ai foncé et ç’a cliqué», a-t-il confié.

Une expérience unique

En guise de baptême de feu dans le plus prestigieux circuit de basketball, Luguentz Dort aura garni son bagage d’une riche expérience.

Il a été assigné à la couverture de joueurs étoiles tels James Harden, des Rockets de Houston. Il a pris part aux 21 derniers matchs du Thunder, s’établissant au passage comme un des joueurs-clés de l’équipe, sur le cinq partant.

Et surtout, il a côtoyé un coéquipier légendaire en Chris Paul.

«J’ai appris beaucoup à côtoyer un joueur comme Chris Paul. C’est un futur membre du Temple de la renommée et on va se souvenir de lui longtemps après sa carrière. Il est vraiment un gars d’équipe, un leader. Il parle beaucoup sur le terrain et ça m’a vraiment aidé.»

Tous les espoirs sont permis pour le Thunder

Avec la relance de la saison dans la NBA qui est prévue à la fin du mois à Orlando, Dort est d’avis que le Thunder peut se permettre d’aspirer aux grands honneurs.

Après tout, le Thunder a conclu sa saison en force avec un reluisant dossier de 16-5 à ses 21 derniers matchs. Incidemment, Dort a été en uniforme pour la durée totale de cette fructueuse séquence, qui a permis à l’équipe de se positionner au cinquième échelon dans l’Ouest au moment de l’interruption des activités.

«C’est sûr qu’on peut surprendre parce que c’est ce qu’on fait depuis le début de la saison. Notre chimie, c’est la clé, et on va continuer à surprendre le monde du basketball. Le monde ne s’attend à rien de nous, et on a encore beaucoup plus à montrer.»

«C’est notre mentalité, notre état d’esprit. On veut aller là-bas et tout gagner. On a les joueurs et on est prêts pour ça», a affirmé l’arrière avec assurance.

Et le virus?

La NBA se prépare donc à relancer ses activités au cœur de la Floride, où la propagation de la COVID-19 atteint actuellement des sommets.

Depuis le 23 juin, la ligue a indiqué que 25 de ses joueurs avaient été déclarés positifs, en plus de 10 membres du personnel des équipes.

«C’est sûr que c’est préoccupant», a d’abord réagi Dort.

«D’un autre côté, tout est mis en place pour que ce soit sécuritaire. La ligue a pris beaucoup de temps pour organiser l’endroit. J’espère que tout va bien aller pour qu’on soit capable de bien jouer en toute sécurité. C’est certain que ça m’inquiète un peu, mais on se fait tester tellement souvent que je crois que tout va bien se passer.»

Dort a profité des derniers mois pour retrouver sa famille à Montréal et il a renoué avec l’entraînement à Oklahoma City il y a quelques semaines.

«Ça m’a fait du bien de revenir et de rester avec ma famille. Je n’ai plus l’habitude de passer autant de temps avec mes proches, mais le basket me manquait beaucoup. C’est bon de recommencer à jouer.

«Quand on reprend, on réalise à quel point on aime ce sport. J’ai hâte d’affronter d’autres équipes, c’est ça, le meilleur feeling», a indiqué celui qui a maintenu une moyenne de 6,2 points et de 1,9 rebond par match avec le Thunder cette saison.