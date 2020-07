Quel joueur le CH laissera-t-il partir à Seattle?

Au cours de la prochaine année, le directeur général des Canadiens de Montréal Marc Bergevin aura une tâche colossale à exécuter.

Le DG montréalais devra décider quels joueurs protéger en vue du repêchage d’expansion de la Ligue nationale de hockey, en vue de l’inauguration de la concession de Seattle.

Lorsque les Golden Knights de Vegas ont vu le jour à l’encan spécial, en 2017, ils ont soutiré Alexei Emelin au CH, l’échangeant aux Predators de Nashville quelques jours plus tard.

Sachant que le club de Seattle devra sélectionner 14 attaquants, neuf arrières et trois gardiens, ainsi que quatre autres joueurs par la suite (30 au total), quel joueur du Tricolore Ron Francis s’appropriera-t-il l’été prochain? Le site The Athletic s’est prêté à l’exercice, jeudi.

D’après le journaliste Arpon Basu, Ben Chiarot pourrait être greffé au groupe des neuf défenseurs. Mais d’autres joueurs intéressants pourraient s’offrir au clan de l’Association de l’Ouest, croit-il.

L'arrière Jeff Petry ainsi que les attaquants Tomas Tatar, Phillip Danault, Artturi Lehkonen puis Joel Armia figureraient sur la liste des patineurs non-protégés de Bergevin, selon lui.

«Chiarot est un joueur défensif fiable qui a joué plus de 23 minutes par match la saison dernière. Lehkonen a cinq ans de moins, mais il ne joue pas un rôle aussi important.»

«Tatar, Danault, Armia et Petry ont tous des contrats qui viennent à échéance en 2021, rappelle Basu. En supposant que quelques-uns soient prolongés, cela pourrait entraîner un certain jonglage et peut-être déplacer les Canadiens sur une liste de protection de type 7-3-1.»

Et le gardien Carey Price, dont l’épouse est originaire de l’État de Washington? Sa clause de non-mouvement fait de lui un nom automatiquement protégé.

À noter qu’une équipe peut soit protéger sept attaquants, trois défenseurs et un gardien de but, ou huit patineurs et un gardien de but.

Le repêchage d'expansion de 2021, tel que simulé par The Athletic :

