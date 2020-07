Les Braves n’auraient pas l’intention de changer de nom

Alors que des équipes sportives comme les Redskins de Washington et les Indians de Cleveland évaluent la possibilité de changer de nom, les Braves d’Atlanta ne semblent pas intéressés d’aller dans cette direction.

Ayant un nom qui fait référence aux Premières Nations, l’équipe de la Géorgie a publié un communiqué où elle indique qu’elle «honore, soutient et valorise la communauté amérindienne» et que «cela ne changera jamais».

Jamais dans sa missive, les Braves n’ont évoqué une possible réflexion sur un changement de nom. Elle a cependant expliqué qu’elle avait une profonde relation avec les peuples autochtones.

« La relation des Braves d’Atlanta avec la communauté amérindienne remonte à plusieurs années et au cours des derniers mois, nous avons créé un lien encore plus fort avec diverses tribus amérindiennes, tant au niveau régional que national, sur des questions liées aux Braves et à la culture amérindienne», a indiqué la formation du baseball majeur.

« Nous avons également tenu des réunions avec notre groupe de travail sur les Amérindiens qui collaborera avec nous sur les questions culturelles, l’éducation et la sensibilisation de la communauté pour amplifier leur voix et montrer à nos fans qu’ils sont toujours fiers ici», a-t-elle ajouté.