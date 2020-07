Cinq vedettes éphémères du CH

En attendant de savoir si l’attaquant Ilya Kovalchuk reviendra avec le Canadien lors de la prochaine campagne, voici cinq joueurs qui, à l’image du Russe, ont soulevé la foule durant un bref passage avec le club montréalais, soit le temps d’une saison ou un peu moins.

Le Québécois Alex Tanguay tirait déjà son épingle du jeu avec le Tricolore quand, le 30 décembre 2008, une mise en échec du géant Evgeny Artyukhin, du Lightning de Tampa Bay, l’a envoyé sur le carreau pour plusieurs semaines.

De retour au jeu durant le mois de mars, Tanguay a notamment connu sa rencontre la plus productive dans l’uniforme du CH avec une récolte de cinq points dans une victoire de 6 à 3 face aux Thrashers d’Atlanta. Avec Alex Kovalev et Saku Koivu, il faisait alors des flammèches sur le jeu de puissance.

Tanguay a conclu son séjour avec le Canadien avec un brillant total de 41 points en 50 matchs de saison régulière. Lors des séries éliminatoires, il avait été limité à deux parties contre les Bruins de Boston, aggravant une blessure durant ce triste balayage en quatre rencontres.

Étrangement, même si Tanguay a joué sept autres campagnes dans la Ligue nationale après son départ de Montréal, il n’a jamais plus disputé un match des séries. Devenu joueur autonome, il avait signé avec le Lightning avant le début de la saison 2009-2010.

Thomas Vanek (2013-2014)

L’attaquant natif de Vienne, en Autriche, avait inscrit 15 points en 18 matchs durant son passage avec le Canadien vers la fin de la saison 2013-2014. Le directeur général Marc Bergevin avait fait l’acquisition de Thomas Vanek des Islanders de New York en retour de l’espoir Sebastian Collberg et d’un choix de deuxième ronde.

Avec une moyenne de 0,83 point par partie, Vanek a été le meilleur à ce chapitre parmi les joueurs ayant joué moins d’une saison à Montréal.

Parmi ses exploits, un tour du chapeau contre l’Avalanche du Colorado en saison régulière, puis il avait signé deux doublés dans la série de deuxième tour remportée en sept matchs face aux Bruins de Boston.

Alexander Radulov (2016-2017)

Dans un passé plus récent, Alexander Radulov est probablement la plus grande vedette du Tricolore dont le séjour a été limité à une seule saison.

Effectuant un retour dans la Ligue nationale de hockey après quatre campagnes avec le CSKA de Moscou, Radulov a toutefois préféré quitter Montréal pour se joindre aux Stars de Dallas la saison suivante.

Avec ses 54 points en 76 matchs, il a très bien fait avec le Canadien. Lors des éliminatoires, «Radu» avait par ailleurs cumulé sept points en six parties. Il avait notamment couronné une soirée de trois points avec un but en prolongation lors du deuxième match de la série face aux Rangers de New York. Le gardien Henrik Lundqvist et les Rangers avaient toutefois eu le dernier mot.

James Wisniewski (2010-2011)

On a souvent accusé James Wisniewski, à tort ou à raison, d’être plus ou moins efficace sur le plan défensif. Or, l’arrière avait néanmoins complété son passage avec le Canadien avec un différentiel de +4 au terme de la saison 2010-2011.

Wisniewski était particulièrement menaçant sur le jeu de puissance. Il a totalisé 30 points, dont 16 en supériorité numérique, en 43 matchs avec la formation montréalaise. Lors des séries, Wisniewski et le CH avaient subi une élimination crève-coeur contre les Bruins de Boston, qui allaient par la suite poursuivre leur route jusqu’à la Coupe Stanley.

Après cette impressionnante demi-saison avec le Tricolore, le défenseur avait décroché un contrat de six ans pour 33 millions $ avec les Blue Jackets de Columbus.

Robert Lang (2008-2009)

Éclipsé par le Québécois Alex Tanguay, l’attaquant tchèque Robert Lang n’a pourtant pas si mal fait durant son court séjour avec le CH.

Considérant qu’il avait célébré ses 38 ans au cours du mois de décembre, sa récolte de 39 points en 50 parties aura été, somme toute, très respectable. Sa saison avait toutefois été écourtée par une blessure et il avait par ailleurs raté les séries éliminatoires.

Fait étonnant: Lang a réussi deux tours du chapeau durant sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, le premier en 2003 dans l’uniforme des Capitals de Washington et le second en janvier 2009 avec le Canadien. Le vétéran avait alors inscrit ses trois buts durant la troisième période, dont le dernier dans un filet désert, pour aider le Tricolore à l’emporter 6 à 3 contre les Rangers, au Madison Square Garden de New York.