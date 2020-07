Njoku ne veut plus jouer pour les Browns

L’ailier rapproché David Njoku et son agent, Drew Rosenhaus, ont demandé une transaction aux Browns de Cleveland.

C’est ce qu’a indiqué le représentant du joueur au réseau ESPN, vendredi.

«C’est dans le meilleur intérêt de David d’être dans une nouvelle formation», a dit Rosenhaus.

Toujours selon la chaîne sportive, les Browns souhaiteraient garder les services de l’athlète de 23 ans, mais ils tenteront tout de même de l’échanger avant le début des camps d’entraînement, soit à la fin du mois de juillet.

Njoku a été un choix de première ronde (29e au total) de l’équipe de l’Ohio en 2017. En trois campagnes, il a attrapé 93 passes pour 1066 verges et neuf touchés. Le produit des Hurricanes de Miami a été limité à seulement quatre parties la saison dernière, et ce, en raison de blessures à la tête et à un poignet. Cette année, Njoku disputera la quatrième année de son contrat de recrue. En avril dernier, les Browns avaient indiqué qu’ils exerceraient la cinquième année d’option dans cette entente.