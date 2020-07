Michel Laplante aura tout essayé

Les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières ont fait rêver plusieurs amateurs de baseball en vue de la période estivale, mais leur ambitieux projet de championnat à quatre équipes est à l’eau.

«Nous sommes évidemment très déçus de ne pouvoir présenter du baseball cet été. Nous avons tout essayé et on y était presque. On partait de loin, mais on s’est battu jusqu’au dernier retrait!», a commenté Michel Laplante, président des Capitales de Québec.

En cette période de pandémie, le défi devenait trop risqué. Sur une note positive, les deux formations québécoises, qui devaient initialement faire partie de la Ligue Frontier, estiment néanmoins avoir profité des dernières semaines pour créer des liens et savourer le support de plusieurs acteurs majeurs dont la Ville de Québec, la Ville de Trois-Rivières, le gouvernement de même que certaines organisations du baseball majeur impliquées.

«Je suis évidemment déçu, en particulier pour les nombreux joueurs qui voyaient cette alternative comme une belle opportunité de parfaire leur développement pour cette saison hors de l’ordinaire, a pour sa part émis le gérant des Capitales Patrick Scalabrini. On travaillait très fort à offrir un beau spectacle à nos partisans qui espéraient être parmi nous cet été.»