Kirk et Simpson prennent les commandes

Les Américains Chris Kirk et Webb Simpson se sont emparés de la tête à la Classique Rocket Mortgage au terme de la deuxième ronde, qui était présentée vendredi à Detroit.

Kirk et Simpson présentent des cumulatifs de 132 (-12) et ont un coup d’avance sur un groupe de six golfeurs qui suit au troisième rang.

Simpson a réalisé une excellente ronde de 64 (-8). Il a réussi huit oiselets, dont cinq en première moitié de parcours.

Quant à Kirk, il a retranché sept coups à la normale de 72 en enregistrant huit oiselets et un boguey. Il a commis son unique faux-pas de la journée au 18e trou.

Parmi les plus proches poursuivants, il y a l’Américain Bryson DeChambeau qui a joué une ronde de 67 (-5). Il partage le troisième rang avec l’Irlandais Seamus Power et ses compatriotes Matthew Wolff, Mark Hubbard, Ryan Armour et Richy Werenski.

Chez les Canadiens, seul Adam Hadwin a réussi à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine. Le Saskatchewanais a néanmoins glissé du 11e au 20e rang après avoir obtenu une carte de 69 (-3). Il présente un cumulatif de 136 (-8) et a quatre coups de retard sur le sommet.

Les Ontariens David Hearn et Michael Gligic, et l’Albertain Roger Sloan ont été victimes du couperet.

Meneurs à l’issue de la première ronde, les Américains Doc Redman, Scott Stallings et Kevin Kisner ont reculé au classement. Kisner est maintenant neuvième, à deux coups de la tête. Redman est 11e, à trois coups des nouveaux meneurs. Quant à Stallings, il est 20e avec quatre coups de retard sur le sommet.