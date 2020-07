Après les Redskins, les Indians

Les Indians de Cleveland suivront les pas des Redskins de Washington et étudieront aussi la possibilité de changer le nom de leur formation.

Dans un communiqué diffusé vendredi soir, l’organisation du baseball majeur a indiqué qu’elle allait «engager des discussions avec les membres de sa communauté et avec ses actionnaires pour déterminer la voie à suivre concernant le nom de l’équipe».

«Nous voulons avoir un impact positif et contribuer à faire avancer la justice sociale et l’égalité. Notre organisation reconnait entièrement que le nom de l’équipe est l’une des manières les plus visibles par laquelle nous connectons avec la communauté», peut-on lire dans le communiqué.

«Nous avons des discussions présentement sur ces enjeux. Les récentes manifestations sociales dans notre localité et dans le pays n’ont fait qu’amplifier le besoin de nous améliorer en tant qu’organisation pour favoriser la justice sociale.»

Plus tôt en journée, les Redskins ont cédé à la pression de plus en plus forte de certains groupes et de ses partenaires d’affaires.

En effet, l’organisation de la NFL a publiquement accepté de reconsidérer son nom, que plusieurs jugent offensant et discriminatoire.