Vela, un cas très douteux

Le joueur-étoile du Los Angeles FC Carlos Vela ne serait vraiment pas chaud à l’idée de participer au tournoi «MLS is back», qui doit s’amorcer le 8 juillet à Orlando, en Floride.

La rumeur circulait depuis un certain temps déjà, mais le réseau ESPN rapportait jeudi matin que le Mexicain penchait de plus en plus vers cette option. Sa décision ne serait toutefois «pas certaine à 100%».

L’épouse de Vela est enceinte et le joueur ne serait pas particulièrement enclin à la laisser derrière lui pour aller se confiner à Orlando dans le but de participer au tournoi.

Dos Santos n’y sera pas

Le compatriote de Vela Jonathan Dos Santos, qui évolue pour le Galaxy de Los Angeles, ne pourra pas participer au tournoi, de son côté, puisqu’il devra être opéré pour une hernie.

Le milieu de terrain devra s’absenter pour six semaines à la suite de cette opération.

Opara non plus

Minnesota United devra également se débrouiller sans un de ses joueurs importants lors du tournoi puisque Ike Opara, défenseur de l’année en MLS la saison dernière, ne pourra s’y présenter.

L’Américain de 31 ans est toujours en train de rétablir d’une blessure antérieure dont la nature n’a pas été précisée.

Le TFC perd un ailier

Toujours dans le domaine des absences, le Toronto FC devra pour sa part se passer du milieu offensif Ifunanyachi Achara, alors que celui-ci vient de subir une déchirure du ligament croisé antérieur de son genou gauche.

Le Nigérian de 22 ans, qui a connu un début de saison intéressant avec les Torontois, sera opéré le 7 juillet.