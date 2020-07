Une excellente nouvelle pour Jean-Charles Lajoie

La majorité des artistes du monde télévisuel vous le diront : la première nomination au Gala Artis est très souvent la plus spéciale.

Jean-Charles Lajoie, l’animateur de l’émission «JiC» présentée à TVA Sports, peut certainement en témoigner, lui qui a appris jeudi matin qu’il vivrait l’effervescence entourant cet événement pour la toute première fois.

Lajoie est effectivement nommé dans la catégorie «Animateur/animatrice d'émissions de sport» en compagnie de Dave Morissette, Pierre Houde, Chantal Machabée et Dany Dubé.

En entrevue à l’émission «Salut, Bonjour!», l’animateur chevronné a livré ses premiers états d’âme à la suite de cette belle nouvelle.

«On m’a convoqué à un appel-conférence et ça, c’est loin d’être banal lorsque tu es en vacances! Je regarde qui sera sur l’appel et je me dis alors que quelque chose d’assez grave se trame. C’est rare que tu penses aux bonnes nouvelles en premier!

«Mais on m’a finalement annoncé que j’étais en nomination au Gala Artis. Honnêtement, j’ai peine à le croire. Ç’a vraiment été une fin d’hiver et un début de printemps mouvementés. Mais ç’a vraiment été un privilège pour moi de pouvoir continuer, avec mon équipe distinguée, à produire deux heures de télévision sportive chaque jour.

«Avec l’aide de collaborateurs solides, nous avons réussi à entretenir la passion des gens pour le sport. Modestement, peut-être, mais nous l’avons fait. Dans la sphère sportive, nous sommes un peu des amuseurs publics. Et ce côté-là a pris tout son sens compte tenu des dernières semaines que l’on vient de passer. Après 15 ans dans le domaine de la télévision nationale, cette nomination est vraiment une nouvelle extraordinaire pour moi.»

Merci au public

Les artistes nommés au Gala Artis le sont grâce à un vote tenu auprès du public. Questionné à savoir comment il prenait cette vague d'amour des Québécois, «JiC» a répondu avec émotion.

«Il y a juste ça de vrai. Sans le public, moi je ne suis rien. Ce sont les gens qui ont décidé qu’ils aimaient ce que je pouvais leur offrir. J’aime échanger avec le public. Des fois, ça dérape un peu, mais très majoritairement, il y a beaucoup de respect. Et ça amène d’excellentes discussions.

«De savoir que cette nomination vient directement du public, ça me touche droit au cœur.»

Voyez l’entrevue complète de Jean-Charles Lajoie à «Salut, Bonjour!» dans la vidéo ci-dessus.