Percutante déclaration de Bobby Orr sur Sidney Crosby

Selon le célèbre Bobby Orr, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, fait partie des légendes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’ex-défenseur vedette des Bruins de Boston estime que le numéro 87 des «Pens» doit être placé dans la même catégorie que les Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Gordie Howe, tout en s’incluant au sein de celle-ci.

«Je veux que vous soyez très à l’aise d’insérer le nom de Crosby avec les nôtres, a déclaré Orr au site The Athletic, selon des propos repris par NHL.com. Faites-moi confiance sur cela. Il est si spécial. Si vous interrogez les autres personnes qui se retrouvent sur cette liste, elles vous diront la même chose que moi. Sid mérite d’être là.»

Double récipiendaire du trophée Hart, l’attaquant des Penguins n’a plus rien à prouver. Il détient deux trophées Conn-Smythe et autant de Hart et de Maurice-Richard, en plus d’avoir gagné deux médailles d’or olympiques et trois coupes Stanley. Mais il y a plus, selon Orr, qui a rappelé les problèmes physiques avec lesquels le Néo-Écossais a dû composer, notamment les commotions cérébrales en 2011 et 2012.

«Certes, il y a le talent et la force sur la glace. Mais regardez ce qu’il a traversé. Cela est significatif. Voyez les blessures qu’il a subies, surtout tôt dans sa carrière. Il a encaissé des coups, a eu mal et a franchi des obstacles. Cependant, il a tellement accompli de choses. Il a gagné toutes ces coupes Stanley, ces Jeux olympiques; il a marqué le but vainqueur en plus (en 2010). La Coupe du monde, il l’a remportée (en 2016). Les chiffres sont là. Tout a été fait. Il est l’un des meilleurs de tous les temps», a souligné Orr.

Le successeur

Pour l’avenir, l’ex-numéro 4 des Bruins voit un patineur en particulier s’approcher des plus grands de l’histoire.

«Il y a énormément d’excellents joueurs dans la ligue et il y a eu quelques-uns ayant fait partie des meilleurs à vie. Je pense que Connor McDavid pourrait être l’un d’eux», a-t-il dit au sujet du porte-couleurs des Oilers d’Edmonton.

«Mais Sid est là. C’est une personne incroyable et un formidable joueur de hockey. J’ai beaucoup de respect pour lui.»