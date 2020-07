Les Yankees pourraient accueillir des spectateurs

Le propriétaire des Yankees de New York, Hal Steinbrenner, est optimiste à l’idée de pouvoir accueillir des spectateurs au Yankee Stadium cette saison, malgré les risques liés à la COVID-19.

«Ticketmaster nous aide beaucoup à établir un plan qui permettrait aux spectateurs d’avoir au moins six pieds de distance entre eux. Et (l’accès) sera limité. J’espère qu’au départ, on pourra combler de 20 à 30% notre capacité», a dit Steinbrenner au quotidien «Newsday», jeudi.

La saison du baseball majeur, qui comptera 60 matchs cette année, pourrait commencer le 23 ou le 24 juillet.

Près de 60 joueurs des Yankees et les entraîneurs de la formation se retrouveront pour la première fois à l’entraînement samedi, au Yankee Stadium, depuis le 12 mars, a rapporté le journal «New York Times».

L’augmentation des cas de contamination à la COVID-19 en Floride a convaincu l’organisation de déplacer son camp d’entraînement à New York.