La famille d’Andrew Toles lance un cri du cœur

La famille de l’ancien joueur des Dodgers de Los Angeles Andrew Toles, qui a été arrêté récemment en Floride pour violation de propriété, ne sait plus quoi faire pour l’aider avec ses problèmes de santé mentale et d’itinérance.

L’athlète de 28 ans a été appréhendé par les autorités à la fin juin au moment où il dormait derrière un immeuble de l’aéroport Key West. Il aurait refusé de quitter les lieux à plusieurs reprises et la police a fini par l’arrêter.

Dans une entrevue accordée au «USA Today», des membres de sa famille ont expliqué qu’ils espéraient trouver l’aide nécessaire pendant que Toles resterait incarcéré. Mais une personne anonyme a payé la caution de 500 $ de l’ancien voltigeur, qui est disparu aussitôt libéré.

«C’est comme ça depuis un an et demi, a dit sa sœur Morgan au quotidien américain. C’est juste la première fois que c’est rendu public.»

Un incident similaire s’est produit il y a quelques semaines au Kentucky. Toles a également passé un mois en prison à Hong Kong durant la période des fêtes. Après avoir perdu son passeport, il a erré dans les rues avant d’être arrêté pour avoir volé de la nourriture dans une station-service.

En fuite

Selon Morgan Toles, son frère a été reçu dans une vingtaine de cliniques spécialisées en santé mentale depuis 2019. Mais il n’est jamais resté suffisamment longtemps pour obtenir de l’aide nécessaire et disparaissait aussitôt en changeant de ville.

«Je ne me souviens même pas la dernière fois que j’ai vu mon frère, a dit sa sœur. La seule différence entre mon frère et les itinérants qui se promènent dans les rues de Los Angeles c’est qu’il a fait de l’argent. C’est tout. On veut tellement l’aider. On fait tout ce qu’on peut. Mais il se sauve de ceux qui l’aiment. Comment on peut aider quelqu’un qui ne veut pas être aidé?»

«C’est un soulagement de savoir qu’il est en vie, a indiqué son père Alvin Toles. Et maintenant, il n’y a plus rien à cacher. Tout le monde sait qu’il a des problèmes de santé mentale.»

«Nous devons juste le trouver et le ramener à la maison. Mais il continue de se sauver. Il est dans un état de paranoïa. Il se sauve des gens, comme si quelqu’un était à ses trousses. Il a vraiment besoin d’aide avant qu’il soit trop tard», a poursuivi Alvin Toles.

Natif de la Géorgie, Andrew Toles a porté l’uniforme des Dodgers pendant trois saisons, soit de 2016 à 2018. Il ne s’était pas présenté au camp d’entraînement de l’équipe californienne en 2019 et il n’a plus joué dans le baseball majeur par la suite.

En 96 matchs, le voltigeur a frappé 111 balles en lieu sûr, dont huit circuits, et touché la plaque à 41 reprises. Il a également produit 35 points.