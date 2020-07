Grands Prix cyclistes: on se prépare malgré tout

Le président des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM), Serge Arsenault, assure que les préparatifs vont bon train en prévision des deux épreuves qui auront lieu les 11 et 13 septembre.

Dans un communiqué, le dirigeant s’est dit optimiste d’offrir des compétitions relevées, sans toutefois évoquer explicitement dans son message la tenue du Tour de France qui se déroulera au 29 août au 20 septembre. Néanmoins, le travail se poursuit pour les seules courses de l’Union cycliste internationale prévues en Amérique. Elles précéderont les Championnats du monde sur route qui se tiendront en Suisse du 20 au 27 septembre.

«Depuis le début de la pandémie, nous sommes totalement concentrés sur la façon d'agir face à cette situation inédite. Nous suivons l’évolution constante et nous travaillons dans le sens des directives émises par les autorités responsables canadiennes et québécoises. Nous comptons sur le soutien des villes de Québec et de Montréal, et de nos autres partenaires publics et privés, et croyons toujours être en mesure de présenter deux événements de très haut niveau regroupant les meilleures équipes au monde à la mi-septembre», a indiqué Arsenault.

Santé et sécurité

Celui-ci a aussi précisé que la sécurité et la santé des gens impliqués dans les GPCQM demeureront au cœur des décisions prises par l’organisation, entre autres celles relatives au protocole imposé aux athlètes et à leur équipe.

«Nous sommes particulièrement vigilants quant à l’évolution des conditions de quarantaine et de contraintes de déplacement, notamment en ce qui concerne les mesures qui pourraient être validées à la reprise des compétitions sportives professionnelles telles celles de la Ligue nationale de hockey. Depuis leurs premières éditions, les GPCQM ont instauré un concept d’organisation rationnel qui inclut notamment un vol nolisé depuis l’Europe et des hôtels uniques pour l’ensemble des coureurs et leur encadrement», a expliqué le président.

«Nous travaillons à la mise en place d’un protocole de mesures nécessaires et adaptées qui respectera au pied de la lettre les consignes sanitaires requises par toutes les autorités concernées», a-t-il poursuivi, tout en promettant d’en dire davantage à la mi-juillet.