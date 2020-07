Deux nouveaux joueurs se joignent au Rocket

Le Rocket s’entend sur les modalités de contrats d’une saison à un volet avec l’attaquant Samuel Vigneault et le défenseur Corey Schueneman.



The Rocket has agreed to terms on one-year, one-way deals with forward Samuel Vigneault and defenseman Corey Schueneman.