De la LNH... au cannabis pour un ancien bagarreur

À l’image de certaines personnalités connues, dont l’ancien boxeur Mike Tyson, l’ex-hockeyeur de la Ligue nationale (LNH) Darren McCarty a décidé de tenter sa chance dans l’industrie du cannabis.

Ainsi, dès ce jeudi, le pot médicinal portant la marque personnalisée de l’homme de 48 ans sera disponible dans un dispensaire de Kalkaska, au Michigan. Pour celui ayant évolué avec les Red Wings de Detroit et les Flames de Calgary dans la LNH, se lancer dans une telle aventure allait de soi. Il fume quotidiennement, dès la matinée. Le soir, il mange un brownie au pot.

«Je ne suis jamais en état second, je suis complètement médicamenté», a-t-il déclaré au quotidien «Detroit Free Press».

Effectivement, l’ex-homme fort des Wings estime avoir besoin de marijuana pour survivre. Le 11 novembre 2015, il a mis fin à sa consommation d’alcool après avoir failli mourir. Il s’est soumis à diverses thérapies pour mettre fin à sa dépendance, dépensant pour cela plus de 1 million $. C’est le cannabis qui l’a éloigné de la bouteille pour de bon.

«Je pense qu’il y a beaucoup de gens comme moi qui ont souffert pendant si longtemps. C’est pourquoi lancer ma propre marque était si important pour moi. Cela me donne une plus grande plateforme pour en parler. Ce n’est pas seulement le fait d’en discuter, car je fais partie de cela», a ajouté McCarty qui se dit favorable à une légalisation à grande échelle.

Une longue histoire

Cependant, McCarty avait déjà fait l’expérience de la marijuana durant sa carrière de joueur. En 1999, une hernie l’avait contraint à prendre des antidouleurs et il peinait à bien dormir. Il a décidé d’emprunter la voie du cannabis.

«Mon corps se demandait bien ce qui se passait. Quelque chose me mentait-elle? Ainsi, j’ai placé cela dans mon esprit, puis je me suis renseigné. Je crois que ça m’a sauvé la vie, car je suis revenu vers le pot plus tard dans ma vie et j’avais déjà les connaissances sur cela», a-t-il dit.

Aujourd’hui, McCarty n’en démord pas : la drogue le garde bien solidement sur ses deux jambes.

«Quand j’ai pris ma retraite, j’ai enlevé ce Red Wing de mon chandail et j’ai placé un plant de pot à la poitrine de ce jersey. Il va me protéger autant que j’ai pris soin de mes coéquipiers des Red Wings. C’était la bonne chose à faire», a-t-il expliqué.