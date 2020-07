Beterbiev contre «Canelo»? Oubliez ça, dit Ramsay

L’entraîneur Marc Ramsay croit qu’un combat opposant son protégé Artur Beterbiev à Saul «Canelo» Alvarez n’aura jamais lieu.

En novembre, celui-ci a grimpé de deux catégories de poids pour affronter Sergey Kovalev, qu’il a vaincu par K.-O. pour mettre la main sur le titre de la WBO des mi-lourds. Peu après, il a abandonné cette ceinture afin de se concentrer sur les super-moyens dont la limite est de 168 lb.

Certes, les représentants du Mexicain ont déjà discuté d’un scénario impliquant un duel avec Beterbiev (15-0-0, 15 K.-O.), monarque de l’IBF et du WBC chez les mi-lourds, mais Ramsay ne s’attend à rien de ce côté.

«Çe combat n’arrivera jamais. Je ne pense pas qu’il affrontera mon boxeur. Se mesurer à Kovalev et croiser le fer avec Beterbiev sont deux histoires différentes», a déclaré l’instructeur au réseau Sky Sports.

En fait, le Russe devait se frotter au Chinois Meng Fanlong (16-0-0, 10 K.-O.), son aspirant obligatoire à l’IBF, le 28 mars au Centre Vidéotron, mais la pandémie de coronavirus a ruiné ses projets. S’il parvient à l’emporter, Beterbiev pourrait se tourner vers des pugilistes du Royaume-Uni pour la suite de ses combats.

«C’est très possible, étant donné la force de la division en Angleterre, a émis Ramsay. Anthony Yarde et Joshua Buatsi sont des défis prometteurs. Je sais que les amateurs de boxe anglais aimeraient voir le style offensif et spectaculaire de Beterbiev.»