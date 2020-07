Une lutte serrée devant le filet des Rangers

Henrik Lundqvist, Igor Shesterkin et Alexandar Georgiev se sont partagé le travail devant la cage des Rangers de New York cette saison, et l’entraîneur David Quinn n’a pour l’instant aucune idée de celui qui sera le gardien partant lors de la ronde qualificative des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Vous pouvez plaider pour l’un ou l’autre, a avancé Quinn, selon des propos rapportés mercredi par le site officiel de la LNH. Il y a beaucoup de raisons de prendre Shesterkin, il y a beaucoup de raison de choisir Lundqvist, et il y a des raisons de choisir Georgiev.»

«C'est une période tellement incertaine que cela se jouera au cours des quelques semaines que nous aurons avant la mise au jeu initiale.»

Si Georgiev a été celui qui a pris part au plus grand nombre de rencontres avec les Rangers cette saison, soit 34, il semble toutefois se retrouver en queue de peloton. Le début de carrière exceptionnel de Shesterkin et l’expérience de Lundqvist pourraient en effet leur donner une longueur d’avance.

Shesterkin a en effet conservé une fiche de 10-2-0, une moyenne de buts alloués de 2,52 et un taux d’efficacité de ,932 en 12 parties. Des chiffres bien meilleurs que ceux de Georgiev (17-14-2 – 3,04 – ,910) et Lundqvist (10-12-3 – 3,16 – ,905).

L'historique du roi Henrik

De son côté, Lundqvist compte 128 matchs d’expérience en séries éliminatoires, dont un périple en finale de la coupe Stanley en 2014. Et il montre une fiche en carrière de 33-12-1 ainsi qu’un taux de ,934 face aux Hurricanes de la Caroline, qui seront les adversaires des Rangers si la LNH devait reprendre ses activités.

«L’historique de Lundqvist entrera en ligne de compte, la saison de Shesterkin aussi, a laissé entendre Quinn. Tout est pris en compte. Nous allons tout considérer lorsque nous prendrons cette décision.»

«Pour chaque joueur, le temps que nous aurons entre le début des entraînements et le premier match sera crucial, mais surtout pour les gardiens.»