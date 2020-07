Un visage connu de la NFL a eu la COVID-19

L’ancien entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh Bill Cowher a admis avoir été testé positif au coronavirus il y a quelques mois, se disant maintenant rétabli.

L’homme de 63 ans et son épouse, la chanteuse Veronica Stigeler, avaient ressenti des symptômes en mars et ne s’étaient pas soumis à des examens. Un mois plus tard, ils ont appris qu’ils avaient été testés positifs aux anticorps de la COVID-19.

Au site The Athletic, Cowher a raconté que son couple avait réalisé que quelque chose clochait quand ils ont perdu le goût et l’odorat à la suite d’un voyage à Honolulu. Initialement, ils devaient visiter la fille de l’ex-pilote des Steelers à Tokyo, mais avaient modifié leurs plans à la dernière minute. En fait, le gendre de Cowher, Ryan Kelly, est un joueur de basketball de la ligue B du Japon et celle-ci a interrompu ses activités avant la venue prévue du futur membre du Temple de la renommée du football.

Les symptômes comprenant une fièvre légère pour Cowher et une toux sèche pour sa femme sont apparus après leur passage à l’aéroport de Newark sur le chemin du retour et un repas dans un restaurant de New York.

«Je pense que je l’ai attrapé à New York avec tous ces mouvements de gens qui débarquent à l’aéroport en même temps. C’est quand le virus est arrivé en provenance d’Europe et qu’il n’y avait pas de confinement. Nous étions dans la ville pendant le weekend», a-t-il expliqué.

Soulagement

Celui qui devait être intronisé au Panthéon cette année dit être dans de meilleures dispositions, même s’il devra attendre à l’an prochain avant d’obtenir sa place à Canton, lieu du Temple de la renommée.

«Je suis soulagé. Oui, je veux parler des gens qui ont été importants dans ma vie, mais ce n’est pas le temps pour cela actuellement. Ce n’est pas seulement à cause de la COVID, mais aussi des injustices sociales. Cette époque est transparente et si fluide. Le Temple doit l’être aussi, a-t-il affirmé. Présentement, c’est ardu de vraiment songer à quelconque célébration lorsque le pays se trouve dans un tel état.»