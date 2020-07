Cam Newton quart partant? Pas si vite...

Un entraîneur-chef dirigeant dans la section Est de l’Association américaine de la NFL dit ne pas être certain de voir le quart-arrière Cam Newton aux commandes de l’attaque des Patriots de la Nouvelle-Angleterre au début de la saison.

Aux yeux de plusieurs observateurs, l’ancien joueur des Panthers de la Caroline est le favori pour remplacer Tom Brady comme pivot numéro 1 des «Pats». Celui ayant paraphé une entente d’un an devra batailler avec Brian Hoyer et Jarrett Stidham pour le poste de régulier. Or, celui-ci pourrait mêler les cartes, selon cet instructeur ayant requis l’anonymat au réseau ESPN.

«Je pense qu’ils garderont trois quarts. Ils conserveront Cam Newton comme carte cachée, a-t-il affirmé. Je ne le vois pas présentement entamer la semaine 1 à l’offensive. [...] Je sais aussi une chose: les Patriots adorent Jarrett Stidham.»

Diverses sources prétendent que le club de l’instructeur-chef Bill Belichcik n’a offert aucune garantie à Newton concernant la place de quart numéro 1.

Stidham a été choisi au quatrième tour du repêchage 2019 et a tenté quatre passes au cours de la dernière saison.

Outre Belichick, Sean McDermott (Bills de Buffalo), Brian Flores (Dolphins de Miami) et Adam Gase (Jets de New York) sont les entraîneurs-chefs de l’est de l’Américaine.