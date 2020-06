Une fin d'anthologie à revoir ce soir à TVA Sports

Depuis plusieurs années, la rivalité Québec-Montréal pimente le football universitaire.

Un des meilleurs moments de cette concurrence sans merci entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins est survenu le 12 novembre 2016, alors que les deux équipes se sont affrontées à la Coupe Dunsmore, qui couronne annuellement le champion québécois. Vous pourrez d’ailleurs revoir cette finale rocambolesque du RSEQ ce soir à compter de 19h à TVA Sports.

Le quart du Rouge et Or pour ce match, Hugo Richard, aujourd’hui membre des Alouettes, garde «de bons souvenirs» de cette victoire acquise au CEPSUM grâce à un jeu truqué réussi à la perfection en toute fin de rencontre qui a permis aux hommes de Glen Constantin d’arracher une victoire de 20-17 aux Carabins.

«C’était un match fort en émotions, surtout avec le jeu truqué à la fin, dans un territoire hostile en plus. C’était une belle fin, alors j’en garde de bons souvenirs», a indiqué Richard en entrevue à l’émission matinale de TVA, Salut Bonjour, mardi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Encore mieux, quelques semaines après ce coup d’éclat, Richard et le Rouge et Or ont gagné les grands honneurs, la Coupe Vanier, contre les Dinos de Calgary.