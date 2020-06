Pas de plan B pour la Ligue des champions

Face aux mesures de reconfinement prises à Lisbonne, où est prévu en août le tournoi final de la Ligue des champions, l'UEFA a indiqué mardi qu'il n'y a «aucune raison de prévoir un plan B».

«Nous espérons que tout ira bien et qu'il sera possible d'organiser le tournoi au Portugal. Pour le moment, il n'y a aucune raison de prévoir un plan B», a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'UEFA, précisant que l'instance européenne est «en contacts permanents avec la Fédération portugaise et les autorités locales».

• À lire aussi: Ligue des champions: un tournoi final à Lisbonne

• À lire aussi: Jürgen Klopp entre dans la légende

«Nous suivons la situation au quotidien et nous nous adapterons le moment venu si nécessaire», a-t-il encore indiqué, reprenant les mots prononcés le 17 juin par le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin.

À compter de mercredi, les habitants de 19 quartiers de la banlieue nord de Lisbonne où persistent des foyers de contagion au coronavirus seront de nouveau confinés à domicile, a annoncé le premier ministre Antonio Costa.

Les rassemblements y seront limités à cinq personnes, contre 10 personnes dans l'ensemble de la région de la capitale et 20 dans le reste du Portugal.

Mardi, afin de préparer l'événement, une réunion en visioconférence s'est tenue entre le premier ministre portugais Antonio Costa, M. Ceferin et le président de la Fédération portugaise (FPF), Fernando Gomes, a indiqué l'UEFA.

Confiance réaffirmée

Les trois hommes ont de nouveau «réaffirmé leur confiance dans le fait que les conditions seront réunies au Portugal pour accueillir comme prévu le tournoi final de la Ligue des champions», selon un communiqué.

M. Costa, cité dans le communiqué, s'est dit heureux d'entendre que «l'UEFA demeure entièrement déterminée à organiser le "Final 8" au Portugal».

Il a assuré que «toutes les mesures seront prises pour s'assurer que nous accueillerons ce tournoi de façon saine et sécuritaire».

La finale de la Ligue des champions 2019-2020, compétition suspendue à la mi-mars à cause du coronavirus, doit avoir lieu le 23 août à Lisbonne, à l'issue d'un tournoi final inédit réunissant huit équipes dans la capitale portugaise à partir du 12 août.

Quatre équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale: le PSG, le RB Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid.

Les quatre autres billets seront attribués après les huitièmes de finale retour restant à disputer et prévus les 7 et 8 août dans des lieux encore à déterminer.