«Les joueurs sont prêts à défendre nos couleurs» -Thierry Henry

La reprise de l’action en MLS est imminente.

Dans quelques jours à peine, les joueurs et membres de l’organisation de l’Impact de Montréal s’envoleront tous vers Orlando pour y disputer le tournoi de reprise «MLS is Back», impliquant toutes les formations du circuit Garber.

À l’occasion d’une vidéo-conférence tenue mardi après-midi, l’entraîneur-chef du Bleu-blanc-noir Thierry Henry a discuté des conditions particulières entourant ce retour à l’action.

«Il y aura assurément un bon roulement dans l’effectif. Les joueurs n’ont pas joué depuis plusieurs mois. Il est tout à fait possible que le onze partant soit différent pour chaque partie. Les joueurs et les amateurs doivent s’y attendre.»

Par ailleurs, Henry a confirmé que le groupe, essentiellement, était en bonne santé.

«Nous avons eu deux ou trois pépins au niveau physique au retour, mais à l’heure actuelle, le groupe est bien en général.»

Cinq changements

Il y a quelques semaines, la MLS annonçait qu’elle allait permettre à ses différents clubs de procéder à cinq changements lors des parties du tournoi. Habituellement, le règlement n’en permet que trois.

«C’est bien d’avoir autant de changements. À certaines occasions, j’aurais aimé pouvoir en avoir autant! En Floride, il fera très chaud et les joueurs n’auront pas joué depuis un très long moment. Cinq changements, c’est l’idéal dans ce contexte.»

Inhabituel

S’il est attendu de plusieurs personnes, joueurs et entraîneurs y compris, le tournoi de reprise de la MLS sera disputé dans des conditions inhabituelles. Le contexte sanitaire, jumelé au format du tournoi, représente une énorme dose d’inconnu pour tout le monde.

Comment les joueurs de l’Impact entrevoient-ils cette compétition?

«On s’adaptera à ce que nous propose la ligue. Elle a pris les précautions nécessaires. Les joueurs sont dans un bon état d’esprit présentement. On se prépare pour jouer un tournoi, peu importe les conditions. Les joueurs sont prêts à défendre les couleurs du club.»

N’empêche, Thierry Henry avoue qu’il n’est pas nécessairement évident de trouver la façon parfaite d’aborder ce tournoi.

«Nous n’avons à peu près pas eu de temps de préparation. Ce n’est pas évident de commencer un tournoi rapidement comme ça. Nous n’aurons pas le temps pour aborder les tactiques et les combinaisons avec de débuter le tournoi. C’est différent à gérer pour moi. Mais on n’avait pas d’autres choix et on a essayé de se préparer de la meilleure des façons.»