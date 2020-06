Fleury mérite-il une place au Panthéon?

Le Congrès des peuples autochtones (CPA) souhaite que l’ancien attaquant des Flames de Calgary Theoren Fleury fasse son entrée au Temple de la renommée du hockey, idéalement dès 2021.

L’organisation a plaidé en ce sens dans un communiqué, mardi.

Ayant également porté les couleurs de l’Avalanche du Colorado, des Rangers de New York et des Blackhawks de Chicago, Fleury a marqué 455 buts et totalisé 1088 points en 1984 parties avant de prendre sa retraite, en 2006.

L’attaquant de 5 pi 6 po a également aidé la formation canadienne à remporter la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Salt Lake City, en 2002.

«Alors que le mois de l'histoire autochtone touche à sa fin, il est temps de reconnaître les réalisations de Theoren Fleury pour ses contributions au hockey et de lui donner une place au Temple de la renommée du hockey, a dit le vice-chef national du CPA, Kim Beaudin. Il s'agit d'une reconnaissance attendue depuis longtemps. Il était admissible en 2009.»

Fleury a été victime d’agressions à l’époque où il jouait avec les Warriors de Moose Jaw, au niveau junior, de la part de son entraîneur Graham James. Ce dernier a d’ailleurs été reconnu coupable de plusieurs gestes criminels de nature sexuelle et a purgé deux peines de prison.