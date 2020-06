Un moment déchirant pour la famille Price

Carey Price a quitté sa femme et ses enfants pour prendre un vol en direction de Montréal, lundi.

Un moment déchirant pour sa famille, comme l’a souligné sa femme sur Instagram.

Comme Price l’avait mentionné la semaine dernière en conférence téléphonique, son épouse Angela et ses deux filles, Millie et Liv, âgées de respectivement un et quatre ans, resteront dans l’État de Washington, où elles sont confinées depuis le début du congé forcé dans la Ligue nationale de hockey, à la mi-mars.