Netflix produira une série sur Colin Kaepernick

Netflix produira une série sur l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick, a annoncé la compagnie américaine lundi.

Cette série, intitulée «Colin in Black and White», sera réalisée par Ava DuVernay et comptera six épisodes. Elle relatera le parcours scolaire et athlétique de Kaepernick en se concentrant sur les moments qui ont été à l'origine de son militantisme. L’athlète assurera lui-même la narration.

«Trop souvent, nous voyons les histoires de race et de Noirs racontées à travers une lentille blanche, a dit Kaepernick dans un communiqué. Nous cherchons à donner une nouvelle perspective aux différentes réalités auxquelles sont confrontés les Noirs. Nous explorons les conflits raciaux auxquels j'ai été confronté en tant qu'homme noir adopté dans une communauté blanche, pendant mes années de lycée.»

Kaepernick a marqué les esprits en 2016 lorsqu’il est resté assis, puis s’est agenouillé lors de l’interprétation de l’hymne national des États-Unis avant les matchs de la NFL pour protester contre la violence policière envers les Noirs.

Pour sa part, DuVernay a produit, co-scénarisé et réalisé la minisérie américaine «Dans leur regard», qui raconte l’histoire vraie de cinq jeunes hommes – quatre Afro-Américains et un hispanique – qui ont été injustement accusés et reconnus coupables d’une agression survenue à Central Park en 1989.