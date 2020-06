NBA : «Black Lives Matter» sur la surface de jeu

Le slogan «Black Lives Matter» sera bien présent lors de la relance de la saison de la NBA puisqu’il pourrait être peint sur la surface de jeu des trois arénas d’Orlando qui seront utilisés.

C’est du moins ce que le réseau ESPN a rapporté, lundi soir.

Plusieurs joueurs de la NBA, dont Kyrie Irving, des Nets de Brooklyn, et Fred VanVleet, des Raptors de Toronto, avaient déjà signifié leurs inquiétudes quant à un retour au jeu en raison de l’agitation sociale actuelle aux États-Unis suivant la mort de George Floyd et les manifestations dénonçant l’injustice sociale et le racisme.

Depuis, la NBA a permis aux athlètes de déclarer forfait pour la reprise sans être pénalisés. Ils auront également l’occasion de remplacer leur nom par un message de justice sociale lorsque la saison reprendra.

La fin de la saison 2019-2020 reprendra avec 22 équipes à compter du 30 juillet. Les séries éliminatoires suivront à partir du 14 août.

Spencer Dinwiddie déclaré positif à la COVID-19

Ayant été déclaré positif à la COVID-19 récemment, le meneur des Nets de Brooklyn Spencer Dinwiddie ignore s’il sera en mesure de disputer le reste de la saison avec ses coéquipiers à Orlando, à compter du 30 juillet prochain.

C’est en se dirigeant à New York que l’athlète a contracté la maladie, selon lui. Il est actuellement en quarantaine et ne se sait pas s’il sera en mesure de rejoindre ses coéquipiers à Orlando, où la NBA reprendra sa saison le 30 juillet prochain.

«Au cours des derniers mois, j'ai fait preuve de diligence pour me protéger et protéger les autres contre la COVID-19 en suivant tous les protocoles désignés et en mettant en quarantaine, a indiqué l’athlète dans un communiqué. J'ai pris l'avion privé pour retourner à New York, j'ai passé plusieurs tests pour la COVID-19 au cours de mes premiers jours à New York et j'ai pu participer à quelques séances d'entraînement au cours de la première semaine.»

«À l'origine, nous étions censés être l'une des équipes à entrer tôt dans la bulle d'Orlando, mais le camp d'entraînement est revenu à New York et malheureusement, j'ai été déclaré positif. Étant donné que j'ai éprouvé des symptômes, je ne sais pas si je pourrai ou non participer à la reprise à Orlando.»

Les Nets, qui occupaient le septième rang de l’Association de l’Est lors de l’interruption des activités en raison de la pandémie, seront également privés de DeAndre Jordan, qui a lui aussi obtenu un résultat positif à la maladie récemment. Wilson Chandler a pour sa part déclaré forfait dimanche pour prendre soin de sa famille.