MLB: 8 choses à retenir en vue du début de la saison

Publié aujourd'hui à 09h22

Mis à jouraujourd'hui à 09h22

La saison écourtée du baseball majeur débutera dans moins d'un mois , le 24 juillet.

Voici quelques observations concernant cette saison qui sera unique et qui risque d'être des plus enlevantes.

BLUE JAYS : Les Jays vont disputer 46 de leurs 60 matchs contre des formations qui ont maintenu une fiche de .500 ou plus la saison dernière.

Un total de 30 matchs contre les Yankees, les Red Sox et les Rays et 16 rencontres contre les Phillies, les Braves, les Mets ainsi que les champions en titre, les Nationals.

Donc, ce ne sera pas un calendrier facile pour la formation torontoise. Avec seulement deux équipes repêchées dans la Ligue américaine, il sera difficile pour les Jays de se qualifier pour les séries.

FRAPPEUR DE CHOIX : Pour la première fois de l'histoire, les deux ligues utiliseront le frappeur de choix cette saison. L'an dernier, ce sont les Dodgers qui ont dominé pour les amorti-sacrifices avec 55, le meneur étant Clayton Kershaw avec 15.

Les puristes soutiennent qu'il y aura moins de stratégie avec le frappeur de choix, mais je ne suis pas de cet avis.

Comme un ancien gérant m'avait déjà dit, lorsque le lanceur se présente au bâton, on s'attend à un amorti ou un retrait au bâton! Si une équipe a dans ses rangs un lanceur qui est également un bon frappeur, elle pourra toujours l'utiliser comme frappeur suppléant.

PROLONGATION : Autre bonne décision du baseball majeur. On débute les manches supplémentaires en plaçant un coureur au deuxième coussin en position de marquer. Le coureur est le dernier retrait de la manche précédente ou un coureur suppléant. Plus de marathons de 16 manches!

Les gérants devront être plus stratégique en prolongation. Est-ce qu'on demande l'amorti-sacrifice afin de placer le coureur au troisième coussin avec un retrait? Est-ce qu'on donne un but sur balle intentionnel afin d'avoir la possibilité du double-jeu ?

Lors de la Classique mondiale de baseball, on plaçait des coureurs au premier et deuxième coussin en prolongation et le spectacle était excellent.

RELEVEURS : Le baseball majeur va appliquer le nouveau règlement qui force un releveur à faire face à un minimum de trois frappeurs.

Il n'y aura plus de manches avec trois lanceurs pour trois frappeurs. Toutefois, il sera toujours possible de faire appel à un releveur pour le dernier retrait de la manche si le lanceur précédent a affronté un minimum de trois frappeurs. Puisque c'est le dernier retrait de la manche, on va permettre un changement de lanceur au début de la manche suivante.

Ce règlement va aussi forcer les gérants à être plus stratégiques.

SALAIRES : En jouant 60 matchs au lieu de 162, les joueurs vont toucher environ 37% de leur plein salaire. Exemple : le lanceur Gerrit Cole des Yankees a signé un contrat de 9 ans pour 324 millions au cours de l'entre-saison.

Il devait recevoir 36 millions cette année alors que son salaire au prorata pour 60 matchs sera de 13,3 millions.

Cole devrait obtenir un maximum de 13 départs cette saison, donc il touchera environ un million par départ.

FORMATIONS : Chaque équipe aura accès à un bassin de 60 joueurs pendant la saison.

Au cours des deux premières semaines du calendrier, les formations seront de trente joueurs au lieu de 26.

Ensuite ils passeront à 28 pour les deux semaines suivantes, pour finalement se retrouver avec le maximum prévu de 26.

Il sera possible de compléter des transactions avant le 31 août, mais seulement les joueurs sur la liste des 60 pourront être échangés.

TAXI SQUAD : Chaque équipe aura la permission de voyager avec trois joueurs de plus qui auront été désignés comme "Taxi Squad".

De ce nombre, il doit y avoir au moins un receveur.

Si un joueur est testé positif à la COVID-19, l'équipe aura déjà trois réservistes à sa disposition.

267 : C'est le nombre de jours entre le dernier retrait de la série mondiale en 2019 et le premier match de la nouvelle saison.

Il s'agit de la plus longue pause dans l'histoire du baseball majeur.

En souhaitant qu'il n'y aura plus d'interruption!