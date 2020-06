MLB: des joueurs déclarent forfait

Quelques joueurs du baseball majeur, dont le joueur d’avant-champ des Nationals de Washington Ryan Zimmerman, ont décidé lundi de ne pas participer à la reprise des activités du circuit au mois de juillet.

Son coéquipier Joe Ross devrait lui aussi rester à l’écart, selon le site The Athletic. Plus tôt, le lanceur droitier des Diamondbacks de l’Arizona Mike Leake avait pris la même décision. Ces joueurs se prévalent ainsi d’un droit prévu dans le protocole de santé et de sécurité.

Pour expliquer sa décision, Zimmerman a indiqué que sa situation familiale était sa principale préoccupation. Le dossier médical de sa femme comporterait des facteurs de risques liés à la COVID-19 et le couple a trois enfants, dont un nouveau-né.

«Tout le monde sait à quel point c’est important pour moi de faire partie d’une équipe et la camaraderie va grandement me manquer cette année, a-t-il dit dans un communiqué relayé par CAA Baseball, qui gère sa carrière. Évidemment, j’aimerais partir en quête d’un deuxième titre de suite. Je ne peux parler pour les autres, mais compte tenu de la nature inhabituelle de la saison, c’est la meilleure décision pour ma famille et moi.»

Zimmerman a disputé ses 15 saisons dans le baseball majeur avec les Nationals. Âgé de 35 ans, il a toutefois exclu la retraite pour le moment.

Dans le cas de Leake, le réseau ESPN a rapporté les propos de son agent Danny Horwits, indiquant qu’il s’agissait d’une décision personnelle prise de concert avec sa famille.

Leake, 32 ans, a obtenu 32 départs en 2019 avec les Diamondbacks et les Mariners de Seattle. Il a conservé une moyenne de points mérités de 4,29 et une fiche de 12-11.

La saison du baseball majeur doit commencer le 23 ou le 24 juillet après une interruption des activités du circuit due à la pandémie de COVID-19.