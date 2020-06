Une victoire en double pour Eugenie Bouchard

La Québécoise Eugenie Bouchard a remporté un match de double en compagnie de sa partenaire, l’Américaine Jennifer Brady, au tournoi hors-concours Credit One Bank, dimanche, à Charleston en Caroline du Sud.

L’équipe de la représentante de la Belle Province est venue à bout des Américaines Madison Keys et Alison Riske en deux manches de 6-3 et 6-2.

Un peu plus tard en soirée, la compatriote de Bouchard, Leylah Annie Fernandez, prendra également part à un match de double. La jeune femme de 17 ans et la Portoricaine Monica Puig affronteront les représentantes des États-Unis Emma Navarro et Danielle Collins.

Rappelons qu’un peu plus tôt cette semaine, Fernandez avait été éliminé du volet individuel de l’événement par Bouchard. Cette dernière a ensuite subi le même sort face à l’Américaine Sloane Stephens.

L’Invitation Credit One Bank est un tournoi disputé sur terre battue et regroupe 16 joueuses. Les fonds amassés pendant l’événement qui se conclut dimanche seront donnés aux travailleurs du Medical University of South Carolina.