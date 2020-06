NFL: Cam Newton prend la direction de la Nouvelle-Angleterre

Le quart-arrière Cam Newton a accepté un contrat d'un an avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche.

C’est ce qu’avançait le réseau ESPN, dimanche. Le montant de cette entente serait le minimum permis par la NFL. Selon le réseau NFL Network, il pourrait amasser 7,5 millions $ s’il obtient tous ses bonis.

Le 24 mars dernier, l’athlète de 31 ans avait été libéré par les Panthers de la Caroline. Newton avait été le choix de première ronde (1er au total) de cette formation lors du repêchage de 2011.

Lors de la dernière saison, le pivot a subi une fracture au pied gauche, ce qui l’a limité à seulement deux parties. Il a également été incommodé par plusieurs autres blessures dans les dernières années.

En carrière, le récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NFL en 2015 compte 29 041 verges aériennes et 4806 autres par la course. Il a également lancé 182 passes de touchés et franchi la ligne des buts 58 fois avec le ballon en main.

De leur côté, les «Pats» sont à la recherche du remplaçant de Tom Brady, qui a choisi de poursuivre sa carrière avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Toujours selon ESPN, Newton n’a pas obtenu de garanties concernant son utilisation par les Patriots. Lors du camp d’entraînement, il devra lutter avec les pivots Brian Hoyer, Brian Lewerke et Jarrett Stidham pour le poste de numéro 1.