«Le CH sera très dominant d'ici deux ou trois ans»

La banque d’espoirs et de jeunes joueurs des Canadiens de Montréal est un sujet qui ne laisse personne indifférent.

Certains croient dur comme fer que le futur du Tricolore est prometteur, alors que d’autres martèlent que les jeunes patineurs du club n’ont rien de si génial. La vérité, c’est qu’il y a certains joueurs de la relève que plusieurs amateurs n’ont jamais vu jouer. Difficile, dans ce contexte, d’y aller d’un constat solide...

Pour approfondir la question, le TVASports.ca s’est tourné vers un homme extrêmement bien informé dont la réputation dans le domaine du repérage de jeunes talents n’est plus à faire.

Grant McCagg a occupé le poste de recruteur au sein des Canadiens de Montréal de 2008 à 2010. Encore aujourd’hui, il est activement impliqué dans le monde du hockey, et plus spécifiquement dans l’analyse et le classement des espoirs de niveau junior.

Il a d’ailleurs fondé le site internet recrutes.ca, et il assiste, chaque année, à un très grand nombre de matchs de hockey.

McCagg, dans le cadre d’un long entretien, a généreusement accepté d’y aller d’une exhaustive analyse de tout ce qui englobe la relève du CH.

Évaluations et projections sur les jeunes joueurs les plus prometteurs des Canadiens, en passant par quelques comparaisons croustillantes... Vraiment, McCagg n’a rien laissé au hasard.

Alors, comment se dessine le futur du CH?

Laissons maintenant la parole à l’ancien recruteur de l’équipe...

Jesperi Kotkaniemi

Position : Centre

Cette saison :

À Montréal : 6 buts, 2 aides, 8 points en 36 matchs

À Laval : 1 but, 12 aides, 13 points en 13 matchs

Crédit photo : Photo d'archives, Agence QMI

Analyse de Grant McCagg :

«Plusieurs ont paniqué lorsqu’il a été cédé au Rocket, mais c’est peut-être à cet endroit qu’il aurait dû entamer la saison. Il n’est âgé que de 19 ans et il doit vraiment gagner de la force au niveau du bas de son corps. C’est primordial. Lorsqu’il aura été chercher ce qui lui manque au niveau physique, il reprendra confiance. Cette saison, il avait le moral dans les talons.

«Tu es un adolescent qui évolue dans la meilleure ligue au monde. C’est normal de connaître des moments plus difficiles. Je crois qu’il sera en mesure de revenir au jeu pour affronter les Penguins. Le processus de reconstruction de sa confiance débutera à ce moment.»

Prédiction :

«Je crois que dans le cas de Jesperi, on devra attendre encore deux ans pour le voir émerger et devenir le joueur de centre que tout le monde voulait qu’il soit. Mais il a sans aucun doute les outils pour devenir un joueur de centre évoluant sur l’un des deux premiers trios de l’équipe. Je crois que Kotkaniemi et Suzuki deviendront plus tôt que tard les deux premiers centres des Canadiens.

«C’est difficile de dire lequel des deux sera le meilleur, mais c’est une excellente chose, pour une équipe, de pouvoir compter sur un centre 1A et un centre 1B. Malkin est le deuxième joueur de centre des Penguins seulement parce que Crosby est là. Et les Penguins sont très dangereux en raison de leur ligne de centre. Ce que tu veux, en tant que directeur général, c’est d’avoir deux premiers pivots de grande qualité. Et je suis convaincu que les Canadiens les détiennent en Kotkaniemi et Suzuki.»

Alexander Romanov

Position : Défenseur

Cette saison (CSKA Moscou - KHL) : aucun but, 7 aides, 7 points en 43 matchs

Crédit photo : AFP

Analyse de Grant McCagg :

«Je crois fermement qu’il a été le meilleur défenseur des deux derniers Championnats du monde junior. Certains s’inquiètent de sa production offensive et utilisent celle-ci pour questionner son potentiel d’être un bon défenseur de première paire. Mais il ne faut pas faire une fixation sur les points dans le cas de Romanov.

«Il est en mesure de réduire au silence les meilleurs éléments adverses et en bout de ligne, c’est l’aspect le plus important pour un défenseur qui souhaite appartenir à l’élite. Honnêtement, les points finiront par arriver pour Romanov. Il a les habiletés, c’est certain. Un peu comme dans le cas de Kotkaniemi, je prévois qu’il aura besoin de deux ou trois ans avant d’atteindre son plein potentiel. Mais son plafond est très élevé.

«Il possède des qualités de patineur indéniables et il maîtrise toujours très bien la distance qu’il laisse entre le porteur du disque et lui. Il est très dur à battre à un contre un et il est extrêmement compétitif. Ce sont des qualités qu’un défenseur élite doit posséder et Romanov les a déjà.»

Prédiction :

«Romanov jouera plus de 20 minutes chaque soir. Il a certainement les outils pour être un défenseur top-2. Il affrontera les meilleurs trios des équipes adverses. Dans le pire des cas, il évoluera sur la deuxième paire défensive.»

Ryan Poehling

Position : Centre

Cette saison :

À Montréal : 1 but, 1 aide, 2 points en 27 matchs

À Laval : 5 buts, 8 aides, 13 points en 36 matchs

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Analyse de Grant McCagg :

«Il y a une énorme marche entre le hockey universitaire et la LNH. Ryan est en train de le constater. Le plus gros problème, dans le cas de Ryan Poehling, c’est qu’il a perdu toute sa confiance dans le cercle des mises en jeu. À son retour du Mondial junior, il y a deux ans, il n’était tout simplement plus en mesure de remporter des mises en jeu. Il se tenait autour de 30-40% dans la NCAA. Tu ne peux pas être un joueur de centre dans la LNH si tu remportes moins de 40% de tes duels.

«Cela dit, il ne faut pas oublier que Poehling est quand même doté de plusieurs qualités. Les gens ont tendance à l’oublier. C’est un bon fabriquant de jeu et un bon patineur qui a un fort gabarit. Il a les outils pour réussir, mais seul le temps nous dira comment il se développera vraiment.»

Prédiction :

«Sera-t-il un joueur de centre aussi dominant que Koktaniemi ou Suzuki? Probablement pas. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne jouera pas à l’aile sur le top-6. S’il recommence à remporter des mises en jeu, il peut devenir un bon pivot de troisième trio.»

Cole Caufield

Position : Ailier droit

Cette saison (Badgers du Wisconsin – NCAA) : 19 buts, 17 aides, 36 points en 36 matchs

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

Analyse de Grant McCagg :

«Dans le cas de Cole, tout dépendra de la façon dont il s’adaptera au jeu de la LNH avec le gabarit dont il dispose. Mais il est très intelligent. C’est un marqueur naturel. Ça ne s’invente pas. S’il parvient à améliorer son jeu défensif, il aura la confiance de son entraîneur et obtiendra plusieurs grosses minutes.

«Il est vrai qu’il a tendance à attendre la rondelle un peu trop, mais c’est une question de positionnement dans son cas. Il a besoin d’un joueur de centre qui va lui remettre la rondelle. On l’a beaucoup critiqué lors du dernier Championnat mondial junior, mais je n’étais pas du tout d’accord avec la façon dont il a été utilisé. On lui a préféré des joueurs moins talentueux et moins dominants offensivement. C’était ridicule!

«On peut faire dire ce que l’on veut à un tournoi de six matchs, mais reste que Caufield n’a pas été utilisé de façon à ce que ses performances soient maximisées.»

Prédiction :

«Il marquera assurément plusieurs buts en avantage numérique dans la LNH. Il a tout ce qu’il faut pour évoluer sur l’un des deux premiers trios de l’équipe dans les prochaines années. Je crois qu’il est réaliste de lui prédire des saisons de plus de 30 buts dans la Ligue nationale de hockey.»

Nick Suzuki

Position : Centre

Cette saison (Canadiens de Montréal – LNH) : 13 buts, 28 aides, 41 points en 71 matchs

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

Analyse de Grant McCagg :

«Il est doté d’un sens du jeu formidable qui appartient déjà à l’élite. Ses habiletés en possession de la rondelle sont également impressionnantes. Il a démontré de grandes choses cette saison.»

Prédiction :

«Comme je le mentionnais précédemment, il sera assurément l’un des deux premiers centres de l’équipe dans un avenir rapproché. Il pourrait très bien devenir un patineur qui termine ses saisons avec une moyenne globale d’un point par match.»

Cale Fleury

Position : Défenseur

Cette saison :

À Montréal : 1 but, aucune aide, 1 point en 41 matchs

À Laval : 2 buts, 3 aides, 5 points en 14 matchs

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Analyse de Grant McCagg :

«Il a disputé un excellent camp d’entraînement qui en a surpris plusieurs. Il n’était pas supposé entamer la saison dans la LNH, mais il a forcé la main aux dirigeants. Il a connu de bons moments avant d’être rétrogradé à Laval. Il possède de belles qualités.»



Prédiction :

«Je crois qu’il deviendra un joueur de dernière paire défensive, mais très fiable. Il amassera quelques points ici et là, mais il se distinguera surtout par son jeu physique et sa capacité à réduire au silence les attaquants adverses.»

Cayden Primeau

Position : Gardien

Cette saison :

À Montréal : Fiche de 1-1-0, moyenne de 2,52, % d’arrêt de ,931

À Laval : Fiche de 17-11-3, moyenne de 2,45, % d’arrêts de ,908, 4 jeux blancs

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Analyse de Grant McCagg :

«Il a seulement 20 ans! Même s’il possède un beau talent, on peut se permettre d’être patients avec lui. Il n’y a pas de presse. De toute façon, à son âge, il est plus approprié qu’il joue 50-60 matchs dans la LAH, plutôt que 15 dans la LNH. Je lui donnerais une autre année avec le Rocket, d’autant plus que le club s’améliore chaque saison. S’il peut connaître un long parcours éliminatoire dans la LAH, ce serait l’idéal pour lui, à ce stade-ci.

Prédiction :

«Il sera assurément un gardien partant dans la LNH. Mais je ne m’avancerai pas plus sur son cas. Un gardien, c’est très difficile à cerner d’avance!»

Jesse Ylonen

Position : Ailier droit

Saison dernière (Pelicans – SM-Liiga) : 12 buts, 10 aides, 22 points en 53 matchs.

Crédit photo : Photo d'archives, Agence QMI

Analyse de Grant McCagg :

«Il sera intéressant de voir comment il s’adaptera au hockey nord-américain. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs patineurs de son repêchage. Il est très puissant et il a déjà une bonne charpente, quoi qu’il pourrait encore grossir un peu. Il est doté d’intéressants outils de marqueur. Il est en mesure d’inscrire des buts régulièrement. Mais sa vitesse constitue vraiment son billet pour la LNH.

Prédiction :

«Il s’établira assez rapidement dans le circuit Bettman. Il deviendra un attaquant qui fera réfléchir les défenseurs adverses.»

Jayden Struble

Position : Défenseur

Cette saison (Université Northeastern – H-East) : 3 buts, 7 aides, 10 points en 21 matchs

Crédit photo : AFP

Analyse de Grant McCagg :

«Je l’ai vu jouer quelques fois cette année. Il est doté d’habiletés physiques impressionnantes. Il est rapide et est déjà très fort pour son âge. Il a raté quelques matchs ces deux dernières années, donc on doit maintenant lui laisser le temps de disputer des minutes. Il amène énormément sur le plan physique. Certains questionnaient son sens du jeu et sa capacité à bien distribuer la rondelle, mais il a très bien su adapter son jeu au niveau collégial.

Prédiction :

«Il se retrouvera rapidement à Laval. Je crois qu’il atteindra la LNH, car son impact sur le plan physique est trop important pour être ignoré. Il a le potentiel pour devenir un défenseur de deuxième ou troisième paire dans la LNH s’il se développe bien.»

Jordan Harris

Position : Défenseur

Cette saison (Université Northeastern – H-East) : 3 buts, 18 aides, 21 points en 33 matchs

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

Analyse de Grant McCagg :

«C’est mon joueur préféré parmi les espoirs sous-estimés des Canadiens de Montréal. Il n’est pas extrêmement grand, mais il est très mobile et intelligent sur la patinoire. Un bon défenseur qui peut te donner de bonnes minutes dans les trois zones. Globalement, je préfère Harris à Mattias Norlinder. Il est meilleur défensivement et beaucoup plus complet. Ce gars-là va en surprendre plusieurs!

Prédiction :

«Il jouera dans la LNH. Difficile de savoir jusqu’où il pourra se développer, mais j’adore tout de son jeu.»

Mattias Norlinder

Position : Défenseur

Cette saison (MODO – Première division suédoise) : 7 buts, 11 aides, 18 points en 34 matchs

Crédit photo : DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Analyse de Grant McCagg :

«On doit garder en tête le calibre dans lequel il évolue. Ses chiffres sont bons, mais Struble et Harris pourraient très bien produire en Suède, eux aussi. Cela dit, il est un défenseur très mobile qui a les pieds rapides. Mais est-il vraiment meilleur offensivement que Struble et Harris? La question se pose.»

Prédiction :

«Il peut devenir un défenseur top-4. Mais plusieurs facteurs seront déterminants dans son cas.»

Noah Juulsen

Position : Défenseur

Cette saison (Rocket de Laval – AHL) : aucun but, 3 aides, 3 points en 13 matchs

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

Analyse de Grant McCagg :

«Il n’a pas été épargné par les blessures ces dernières années, mais il y a une raison pour laquelle il était classé dans le top-25 de son repêchage. Il a toujours très bien patiné et a toujours démontré une grande intelligence sur la patinoire. Claude Julien pourrait présentement le faire jouer entre 18 et 20 minutes par match sans problème.»

Prédiction :

«S’il est épargné par les blessures, il peut évoluer de façon régulière sur un top-4 dans la LNH. Il se pourrait très bien qu’il soit celui qui, avec Josh Brook, parvienne à faire sa place à long terme avec le CH.»

Jake Evans

Position : Centre

Cette saison :

À Montréal : 2 buts, 1 aide, 3 points en 13 matchs

À Laval : 14 buts, 24 aides, 38 points en 51 matchs

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

Analyse de Grant McCagg :

«Il est intelligent. Il n’a pas vraiment de faiblesses, mais il ne sera jamais un attaquant dominant au niveau professionnel.»

Prédiction :

«Je ne le vois pas comme un deuxième ou un troisième centre. Mais son intelligence du jeu pourrait lui permettre d’occuper un rôle de quatrième centre sur une base régulière dans la LNH.»

Constat

Lorsque l’on s’attarde aux analyses et prédictions offertes par Grant McCagg, on comprend que le CH est effectivement, selon lui, doté d’une intéressante banque d’espoirs. Il avoue cependant que parmi les jeunes défenseurs de l’équipe, aucun ne lui apparaît comme étant un «sauveur».

«Les Canadiens auront une solide défensive dans les prochaines années, car plusieurs de leurs espoirs pourront évoluer sur le top-4. Cependant et pour l’instant, je ne vois pas vraiment d’arrière, parmi eux, qui puisse devenir un défenseur numéro un.

«Mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise! Struble, certainement, a le potentiel de s’établir assez haut avec les Canadiens. Physiquement, il est l’espoir le plus près de la LNH et il possède de bons outils pour produire également. On verra bien, dans son cas...»

Globalement, McCagg croit que le futur du CH s’annonce prometteur.

«L’équipe a repêché plusieurs excellents joueurs lors des trois dernières années. Et c’est la clé. Tu dois bénéficier de quelques choix assez hauts pour t’assurer d’un avenir confortable. Marc Bergevin a accompli une solide besogne ces dernières années, pour être bien honnête. On voit d’ailleurs que le Rocket s’améliore chaque année grâce à la qualité des jeunes joueurs de l’organisation.

«Je crois que d’ici deux ans, le CH sera très dominant. L’équipe devra cependant développer ses jeunes talents convenablement. Si elle parvient à le faire, elle sera très compétitive prochainement.»