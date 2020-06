L’anniversaire d’un échange qui a transformé le CH

Certaines transactions s’avèrent des coups de circuit des années plus tard. Celle impliquant un certain Ken Dryden fait assurément partie de cette catégorie.

Le visage des Canadiens de Montréal a alors changé pour le mieux.

Repêché au 14e rang au total par les Bruins de Boston le 11 juin 1964, le légendaire gardien a été échangé 17 jours plus tard au CH, en compagnie d’Alex Campbell, en retour de Guy Allen et de Paul Reid. Fait à noter, aucun d’entre eux n’a disputé le moindre match dans la LNH...

En ce 28 juin 2020, on célèbre donc le 56e anniversaire de ce vol réalisé par le directeur général des Canadiens à l’époque, Sam Pollock, rappelle le site officiel de la LNH.

À ce moment, l’équipe ne s’attendait sûrement pas à ce que Dryden connaisse une aussi glorieuse carrière.

Il a fallu attendre cinq saisons complètes avant que l’Ontarien effectue ses débuts dans la LNH, en 1970-1971, après un passage remarqué avec l’Université Cornell.

Dryden a été parfait à ses six premiers départs avec les Canadiens, si bien qu’il a été nommé gardien numéro un en vue des séries de 1971. Et il n’a pas déçu! Il a grandement aidé le Tricolore à gagner la coupe Stanley et a été désigné joueur par excellence des éliminatoires.

Il a participé à cinq autres conquêtes (1973, 1976, 1977, 1978, 1979) avant de se retirer en 1979.