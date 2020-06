Deux options intéressantes pour Quinton Byfield

Pressenti pour être le deuxième ou le troisième choix du prochain repêchage dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’attaquant ontarien Quinton Byfield a maintenant une bonne idée de l'endroit où il devrait atterrir dans quelques semaines.

Ce sont les Kings de Los Angeles qui ont hérité du second choix, vendredi soir, lors de la loterie du repêchage de la LNH. Les Sénateurs d’Ottawa parleront quant à eux au troisième rang.

«Ce sont deux belles villes, et ce serait le fun de pouvoir faire ma marque dans l’une de ces équipes. Je suis impatient de vivre l’expérience», a dit le joueur de centre originaire de Newmarket, dans le sud de l’Ontario, en entrevue à Sportsnet.

Byfield croit que les deux équipes peuvent lui offrir des opportunités très intéressantes.

«À Ottawa, ils ont plein de jeunes joueurs talentueux qui s’en viennent. Ils vont former une très bonne équipe dans quelques années. De faire partie de la solution là-bas, ce serait sûrement le fun. C’est une jeune équipe avec un avenir brillant», a indiqué l’attaquant des Wolves de Sudbury, dans la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL).

«À Los Angeles, il y a Anze Kopitar qui est l’un des meilleurs joueurs de centre dans les deux sens de la patinoire de la ligue. Et l’équipe a gagné deux fois la coupe dans les dernières années. Ils savent ce que ça prend pour gagner et je crois qu’ils peuvent en donner beaucoup plus. Ça pourrait aussi être une excellente équipe pour moi.»

Un talent brut

À 17 ans, Byfield est l’un des plus jeunes joueurs à être admissibles au repêchage de la LNH. Il a d’ailleurs 10 mois de moins qu’Alexis Lafrenière.

«Je vais encore me développer beaucoup. Je crois qu’avec une année d’expérience de plus, je vais être meilleur. J’essaie juste de m’améliorer chaque année», a reconnu l’Ontarien.

Malgré son jeune âge, il présente déjà un gabarit assez imposant avec ses 6 pi 4 po et ses 214 lb. Son côté athlétique et son talent naturel lui ont permis de ressortir du lot et de susciter l’envie des recruteurs.

Les Sénateurs ont certainement vu de belles choses en lui. À l’issue de la loterie, le directeur général Pierre Dorion l’a décrit comme un «joueur spécial, puissant, avec un talent brut incroyable» en entrevue avec Ron MacLean.

Byfield croit aussi avoir des qualités intéressantes qui pourront bien servir l’équipe qui le sélectionnera.

«Je suis un joueur qui se présente chaque jour et qui essaie de s’améliorer. Je veux être compétitif et je déteste perdre. Je veux juste être le meilleur.»