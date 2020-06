Lucian Bute: ce fameux soir d’octobre 2007

Le boxeur québécois d'origine roumaine Lucian Bute est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière en octobre 2007 en défaisant le Colombien Alejandro Berrio par K.-O. technique au 11e round.

Vous pourrez voir ou revoir ce combat ce soir, dès 21h30, sur les ondes de TVA Sports.

«C’est un souvenir extrêmement important, tant pour moi que pour Lucian, a confié l'entraîneur de Bute à l'époque, Stéphan Larouche, samedi, lors de l'émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. Lucian est devenu pro en 2003 et on avait un plan très, très précis pour lui. On lui avait dit que si tout va bien, qu’en octobre 2007, il allait se battre en combat de championnat du monde. C’est ce qui s’est passé contre Berrio.»

Et Larouche s'est souvenu d'un moment particulièrement émouvant après le combat.

«Ce que je me rappelle, c’est quand il a appelé sa mère et qu’il lui avait dit qu’il était champion du monde et que son plan avait réussi, s'est remémoré Larouche. Il pleurait sur le ring avec sa mère au téléphone. C’était quelque chose de beau à voir.»

Ce soir d'octobre 2007, ce fut le début d'une histoire d'amour entre Bute et le Québec.

«Lucian, c’était naturel, a continué Larouche. Il n’y a personne qui lui a demandé de suivre des cours de français, c’est venu de lui, c’est lui qui le voulait. Il voulait être capable de parler avec les médias au départ, puis avec ses fans par la suite. Il a fait ces efforts, il s’est intégré, il était heureux. [...] C’est un athlète pur, un athlète vrai. [...] Il s’est identifié au Québec et ce n’est pas surprenant comment les gens ont pu l’aimer et s’attacher à lui.»

