Leylah Annie Fernandez s’incline en double

La Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa partenaire portoricaine Monica Puig ont subi la défaite en double samedi à l’Invitation Credit One Bank, un tournoi hors-concours présenté à Charleston en Caroline du Sud.

Fernandez et Puig ont été vaincues en deux manches de 7-6 (5) et 7-6 (2) par l’Australienne Alja Tomljanovic et l’Américaine Caroline Dolehide.

Plus tôt en semaine, en simple, Fernandez avait signé une victoire face à l’Américaine Emma Navarro avant de s’incliner devant sa compatriote Eugenie Bouchard.

Disputée sur terre battue, l’Invitation Credit One Bank est une compétition par équipes qui regroupe 16 joueuses. Les fonds amassés seront donnés aux travailleurs du Medical University of South Carolina.