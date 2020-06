Barkov devient propriétaire de son ancienne équipe

L’attaquant des Panthers de la Floride Aleksander Barkov est devenu l’un des propriétaires de son ancienne équipe, le Tappara Tempere, qui évolue en Liiga, la première ligue de hockey en importance en Finlande.

«J’ai toujours senti que je faisais partie de l’équipe et de l’organisation, mais encore plus avec ce qui se passe en ce moment, a confié le principal intéressé au site internet des Panthers, vendredi. Je suis très fier de devenir l’un des propriétaires. En espérant que je puisse apporter quelque chose de nouveau, par mes connaissances, à l’organisation.»

Grâce à son investissement dans la compagnie Tamhockey Oy, l’athlète de 24 ans est devenu le troisième propriétaire en importance de l’équipe avec laquelle il a joué deux saisons, récoltant 64 points en 85 matchs, avant d’être repêché par les Panthers.

Le paternel de Barkov, Aleksander Barkov père, a aussi joué pour cette formation pendant dix ans.

«Ils [Tappara] représentent une énorme partie de ma vie. J’ai grandi dans cette organisation. Elle m’a aidé à atterrir avec les Panthers. Je ressens la même chose envers les Panthers. Ils représentent beaucoup pour moi. Je suis chanceux de faire partie de ces deux organisations.»

Barkov devra toutefois tourner son attention vers les Islanders de New York, l’adversaire des Panthers lors du premier tour éliminatoire, lorsque les activités de la Ligue nationale de hockey reprendront.

«Toute mon attention est portée sur ma propre carrière, jouer pour les Panthers et essayer de gagner le plus possible, a ajouté le Finlandais. Il n’y a aucun doute, je suis ici à temps plein pour jouer au hockey, mais évidemment, plus tard, j’aimerais en apprendre plus sur les affaires.»